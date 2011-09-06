全球经济衰退机率较高 亚洲难独善其身

8月11日在香港拍到的恒生指数。 REUTERS/Tyrone Siu

* 新加坡官员:全球经济衰退发生的机率大于避免

* 中国称2012年经济增速或降至9%以下

* 中日韩围绕全球风险进行会谈

路透新加坡/北京9月6日电---新加坡财政部长尚达曼周二表示,全球经济出现衰退,比避免衰退的机率更大.一位中国官员也承认,中国经济成长或放缓至10年低位,彰显出亚洲愈发担心受到欧美风险影响.

若欧洲债务危机加深,或美国陷入二次衰退,那麽无论透过贸易还是投资渠道,亚洲出口导向型经济体都很易受到波及.经济学家已经开始下调经济成长预估,而区域内股市也全线下挫.

日本邮政改革暨金融大臣自见庄三郎(JIMI)在新闻发布会上表示,日本、中国和韩国金融监管机构周二在一次电话会议上就全球性风险进行了讨论.

"亚洲将难逃全球放缓的影响,"尚达曼表示."欧美经济增速已然停滞,这意味着现在出现衰退的机率,要比不发生衰退的机率更大."

新加坡是全球最大的贸易枢纽之一,非常容易受到全球贸易周期影响.该国经济在第二季较前季出现萎缩.一些分析师预期,7-9月季度经济将再次萎缩,这符合衡量衰退的常用标准,即季度经济成长连续呈负值.

多数欧美官员仍然认为全球经济能避免再次衰退,相比之下尚达曼的预测较为悲观.

世界银行行长佐利克在与尚达曼出席同一场会议时表示,不太可能发生二次衰退,但风险较高.

但美国8月就业报告意外疲软,以及欧洲主权债疑虑升温,都加剧了对下行风险的担忧.

为期三天的长周末过後,美国股市周二重新开市时料下挫.周一欧洲股市大跌.

**新兴经济体动能匮乏**

由于多数发达经济体成长受限,投资者寄望新兴市场能拉动经济.但是,中国等国的增长脚步已经在放慢,而且由于通胀居高不下,决策者并不倾向于提供太多人为刺激.

中国外管局总经济师黄国波称,2012年中国经济增长率或降到9%以下,但对抗通胀仍是头等政策要务.

"全球对中国出口商品的需求减弱,将构成挑战,"其表示."如果照这样下去,明年中国经济增速可能降到9%下方."

许多民间分析师已经调降对中国2012年经济增长预估,所以若明年增速果然低于9%,也不会很意外.

不过若放缓的话,意义却不一般.身为全球第二大经济体的中国,甚至在2008和2009年全球金融危机肆虐期间,经济增速都保持在9%以上.

中国预计未来五年经济年均增长7%,因此2012年若放缓至不足9%也不会是政策灾难.事实上这还有助于遏制通胀.7月份中国通胀率触及6.5%的三年高位.

定于周五公布的数据料显示8月通胀略有放缓,但几乎可以肯定会远高于中国4%的年度目标.

亚洲发达经济体也对全球影响心存警惕.周二澳洲央行一如预期维持利率不变,但称目前全球经济前景不如今年早些时候清晰.

日本、韩国、印尼、马来西亚和菲律宾央行将于本周稍晚召开政策会议,全球局势黯淡之际,预计这几家央行都将按兵不动.(完)