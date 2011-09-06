利比亚大批军车进入尼日尔 卡扎菲或已与反抗军达成协议

路透的黎波里/尼日尔阿加德兹9月6日电（记者 Christian Lowe and Abdoulaye Massalatchi）---法国和尼日尔军方消息人士周二告诉路透社，大批利比亚军车已穿过沙漠地带，抵达尼日尔阿加德兹，这可能是卡扎菲秘密达成的避难协议内容。

车队共有200-250辆军车，由尼日尔军方护送。据法国军方一名消息人士称，卡扎菲可能将在途中加入车队，前往尼日尔邻国布基纳法索。後者表示愿为卡扎菲提供避难。

但一名与布基纳法索总统府关系密切的消息人士稍後告诉路透，他并非注意到卡扎菲或其任何部属抵达该国。

这位要求匿名的消息人士称：“这不是真的。我们没注意到这件事情。”

69岁的卡扎菲目前仍下落不明，两周前被迫藏匿後，通过广播呼吁追随者反抗，誓言在利比亚战斗到底。

这位法国消息人士称，卡扎菲之子赛义夫（Saif al-Islam）也在考虑加入车队。法国在打击卡扎菲战争中扮演重要角色，如果没有与北约空军达成协议，如此大规模的利比亚军车难以安全转移。

消息人士告诉路透社，法国可能作为调停者，已促使利比亚新政权与卡扎菲达成了协议。

但法国外交部发言人暂未确认上述相关报导。

消息人士称，利比亚南部军队的官员可能也在车队中，车队或预先通过阿尔及利亚，而不是直接跨越利比亚-尼日尔边境。车队于周一晚抵达撒哈拉沙漠深处的阿加德兹。阿尔及利亚上周为卡扎菲妻子及孩子提供庇护，利比亚临时政府对此表示愤怒。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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