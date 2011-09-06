修正：中国称承认利比亚过渡委员会一事要水到渠成

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
(修正?文中国外交部新闻发言人确切措辞)
路透北京9月6日电---中国外交部发言人姜瑜周二表示，中国承认利比亚“国家过渡委员会”为该国合法政府一事需水到渠成。但她没有做进一步说明。
姜瑜在例行新闻发布会上表示，中国一直与利比亚“国家过渡委员会”保持密切接触，支持其在利比亚的地位。
中国没有与西方国家一道正式承认“国家过渡委员会”为利比亚合法政权，但是在卡扎菲下台後承认该委员会具有“重要地位”。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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