修正：中国称承认利比亚过渡委员会一事要水到渠成

(修正?文中国外交部新闻发言人确切措辞)

路透北京9月6日电---中国外交部发言人姜瑜周二表示，中国承认利比亚“国家过渡委员会”为该国合法政府一事需水到渠成。但她没有做进一步说明。

姜瑜在例行新闻发布会上表示，中国一直与利比亚“国家过渡委员会”保持密切接触，支持其在利比亚的地位。

中国没有与西方国家一道正式承认“国家过渡委员会”为利比亚合法政权，但是在卡扎菲下台後承认该委员会具有“重要地位”。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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