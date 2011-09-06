韩国将在朝韩边界部署以色列导弹--韩联社

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透首尔9月6日电---韩联社周四报导称，韩国已同意从一家以色列公司购买多枚精确制导导弹，以加强朝鲜半岛西岸安全保障。
韩联社援引一名军方消息人士的话称，韩国近期同意购买Spike NLOS导弹，导弹部署将于明年下半年完成。
这名消息人士还表示，约有50枚导弹将部署在黄海海域的白翎岛（Baengnyeong）和延坪岛（Yeonpyeong）。
韩联社称，这款GPS精确制导导弹由以色列拉斐尔先进防务系统有限公司（Rafael Advanced Defense System）研制，射程为25公里，意味着该导弹很容易就能攻击到朝鲜方面藏匿在黄海海岸附近山洞中的大炮。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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