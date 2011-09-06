美股连跌三日 因担忧欧债危机

* 银行股下滑,因担心抵押贷款相关诉讼

* 投资人预计标准普尔500指数将跌至1,100点

* 欧洲股市触及逾两年收盘低点,因债务忧虑

* 道指收低0.9%,标普500指数跌0.74%,Nasdaq指数小跌0.26%

路透纽约9月6日电---美国股市周二连续第三日收跌,因担忧欧洲无法解决其债务危机,引发投资者忧虑市场将再创年内新低.

投资人将资金转向风险较低的资产,因对意大利和希腊推行严苛撙节措施的政治意愿疑虑重燃,且德国反对提供更多援助的立场更为强硬.对欧洲债务危机的担忧也激活了对全球经济可能重陷衰退的忧虑.

标普500指数目前较4月底触及的今年高位回落了14.5%.尽管投资人不断从欧洲勾勒的应对不断恶化危机计划迹象中获得一些鼓舞,但每次情势发展显示问题没有得到解决,信心也被不断的消磨掉.

"我们预计标普500指数将再度回到1,100点下方,"MF Global股市指数分析师Nick Kalivas表示,"我感觉投资人要到那个时候才会真正的采取防御."

对银行股的信心也遭受类似的挫伤.大型银行股周二跌幅居前,KBW银行股指数大跌近2%.周五晚,美国联邦住房金融局(FHFA)起诉17家美国大银行,要求赔偿房利美(Fannie Mae)和房贷美(Freddie Mac)在住宅抵押贷款支持证券(RMBS)方面的损失,这加重了投资人对银行业体质的忧虑.

摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)都是被告,两只股票周二都大跌超过3%.

CBOE波动性指数录得约两周最大升幅,攀升9.4%,报37.08.

"目前市场充斥了不确定性,"RDM Financial首席市场策略师Michael Sheldon表示,"美股很有可能陷入熊市."

道琼工业指数收挫100.96点,或0.9%,报11,139.30;标准普尔500指数收跌8.73点,或0.74%,报1,165.24点.Nasdaq指数回落6.50点,或0.26%,报2,473.83点.

交易商关注全球主要股市在8月上半月跌势中创下的低点.迄今只有德国DAX指数和日本日经指数已经跌穿上述低位.德国DAX指数年内累计下跌25%.

标普500指数今年低点是在8月9日触及的1,101点.

欧股在周一重挫逾4%後周二延续跌势,触及逾两年最低收位,因担心欧元区债务危机恶化.PHLX欧洲股指数下挫3.5%,美国上市的瑞信(CS.N)急挫12.9%,报23.84美元.

瑞士将瑞郎汇率同欧元挂钩,以避免瑞郎快速升值,这带动了避险买盘,金价创下逾1,920美元的新高後,金矿股受到提振.但随着投资人锁定获利,金价从高位回落2%.

追踪16家美国上市金矿股的Arca Gold Bugs index上涨0.6%,Eldorado Gold Corp (EGO.N)大涨2.4%,报21.36美元.

金融时报周二报导称,正与州检察官进行协商,以了结抵押贷款业务不当操作指控的美国大型银行已经收到一个解决方案,可以限制其承担的部分法律责任.

包括野村的多家券商下调大银行的目标价.

美国银行(BAC.N)跌3.6%,报6.99美元,摩根大通(JPM.N)大跌3.4%,报33.44美元.

上涨个股方面,能源企业Sunoco Inc (SUN.N)大涨5.3%,报38.03美元,此前该公司表示计划退出炼油业务,专注其物流业务.

包装公司Temple-Inland Inc TIN.N跳升25%,报30.85美元,此前国际纸业(IP.N)同意以每股32美元收购该公司,国际纸业升8.9%,报27.77美元.

交投清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为79亿股.

纽约证交所,下跌股票与上涨股票家数之比近3:1,Nasdaq市场则约为2:1.(完)

--编译 李军;审校 母红

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