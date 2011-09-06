江西赣州三家稀土矿将停产至年底

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透上海9月6日电--中国日报英文版报导称,中国江西赣州三家稀土矿将停产直至年底.
上海证券报8月末也曾报导,中国稀土主产区--江西省赣州市近日下发通知称,其下辖的三个稀土矿主要产区计划全年停产.在稀土市场弥漫观望气氛下,业内人士预计,江西稀土矿停产所带来的供应趋紧要到10月前後行业走出淡季,下游企业重新开始采购後才能得到体现.
由于监管不力,中国稀土开采超标是行业的正常现象.工信部此前表示,自8月1日至12月31日开展稀土生产秩序专项整治行动,对稀土矿山和冶炼分离企业无计划、超计划生产等违法违规行为依法进行查处.
2010年,中国稀土实际产量约13万吨,而国土资源部设定的当年稀土开采总量控制指标为8.92万吨.(完)
--编译 李宏薇; 审校 乔艳红
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路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
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