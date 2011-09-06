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中国财经 | 2011年 9月 7日 星期三 07:17 BJT

江西赣州三家稀土矿将停产至年底

路透上海9月6日电--中国日报英文版报导称,中国江西赣州三家稀土矿将停产直至年底.

上海证券报8月末也曾报导,中国稀土主产区--江西省赣州市近日下发通知称,其下辖的三个稀土矿主要产区计划全年停产.在稀土市场弥漫观望气氛下,业内人士预计,江西稀土矿停产所带来的供应趋紧要到10月前後行业走出淡季,下游企业重新开始采购後才能得到体现.

由于监管不力,中国稀土开采超标是行业的正常现象.工信部此前表示,自8月1日至12月31日开展稀土生产秩序专项整治行动,对稀土矿山和冶炼分离企业无计划、超计划生产等违法违规行为依法进行查处.

2010年,中国稀土实际产量约13万吨,而国土资源部设定的当年稀土开采总量控制指标为8.92万吨.(完)

--编译 李宏薇; 审校 乔艳红

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