江西赣州三家稀土矿将停产至年底

上海证券报8月末也曾报导,中国稀土主产区--江西省赣州市近日下发通知称,其下辖的三个稀土矿主要产区计划全年停产.在稀土市场弥漫观望气氛下,业内人士预计,江西稀土矿停产所带来的供应趋紧要到10月前後行业走出淡季,下游企业重新开始采购後才能得到体现.