卡扎菲仍在利比亚安然无恙--发言人

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透突尼斯9月6日电---卡扎菲发言人易卜拉欣(Moussa Ibrahim)周二透露，卡扎菲仍在利比亚，状况良好。有消息称一支大型卡扎菲军车队穿过边境进入尼日尔，易卜拉欣称不了解此事。
他接受路透电话采访时说：“他(卡扎菲)在利比亚，安全、健康、斗志昂扬。他深信，他在做自己应该做的事。”
“他知道有数以百万计的人在支持他，不仅是在利比亚，而是在整个阿拉伯世界。”
法国和尼日尔军方消息人士周二告诉路透，利比亚军车队穿过边境进入尼日尔，可能表明卡扎菲寻求在该国避难。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。