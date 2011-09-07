卡扎菲仍在利比亚安然无恙--发言人

路透突尼斯9月6日电---卡扎菲发言人易卜拉欣(Moussa Ibrahim)周二透露，卡扎菲仍在利比亚，状况良好。有消息称一支大型卡扎菲军车队穿过边境进入尼日尔，易卜拉欣称不了解此事。

他接受路透电话采访时说：“他(卡扎菲)在利比亚，安全、健康、斗志昂扬。他深信，他在做自己应该做的事。”

“他知道有数以百万计的人在支持他，不仅是在利比亚，而是在整个阿拉伯世界。”

法国和尼日尔军方消息人士周二告诉路透，利比亚军车队穿过边境进入尼日尔，可能表明卡扎菲寻求在该国避难。(完)

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。