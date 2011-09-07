瑞士央行明确设定瑞郎汇率上限

* 瑞士央行将无限制买入外汇

* 瑞郎兑欧元在该消息出炉後暴跌8.5%

* 瑞士政界和企业支持央行

* 成功与否或取决于欧债危机

路透苏黎世9月6日电---瑞士央行周二为飙升的瑞郎汇率设定上限,以避免衰退,震惊市场.这重创使用瑞郎避险的投资者信心.

瑞士央行称将不再容忍瑞郎兑欧元汇率强于1.20瑞郎,且将通过无限制买入其它货币来守住这一目标,为当代央行所发出的最强硬言辞之一.

瑞郎应声暴跌8%左右.因投资者躲避欧债危机和股市震荡而买入瑞郎避险,自雷曼兄弟2008年破产以来,瑞郎已升值三分之一左右.

分析师称瑞士央行应能护住1.20水准,因其能无限印制瑞郎,不过考虑到瑞士经济和公共财政相对强劲,长期成功与否取决于应对欧元区债务问题的措施.

"目前的形势已严重威胁瑞士经济和国内劳动力市场.其带来经济衰退和通缩加深的风险,"瑞士央行总裁希尔德布兰德指出.

"瑞士央行将以最大的决心来执行汇率上限,并准备买入无限量外币(来维护该目标)."

此举被视作汇率战中的新冲击,如果瑞士央行的举动分流了更多瑞郎避险买盘,日本料将尽力压低日圆.金价已在周二稍早触及历史高位,有望进一步冲高.

对全球经济恐将再度陷入衰退的担忧激发投资者抛售股票等风险资产,转向追逐黄金、瑞郎和日圆等较为安全的资产.

"由于瑞士央行的储备充足,其应能成功地将汇率稳定在1.20上方,"德国商业银行分析师Ulrike Rondorf指出.

"另一方面,当前情况下瑞郎似乎不太可能进一步贬值.市场中的不确定性仍然非常高,目前没有欧元区债务危机减退的迹象,"她称.

瑞士央行表示,即便瑞郎兑欧元在1.20瑞郎,瑞郎仍偏高,应持续削弱瑞郎.

央行称,"若经济前景和通缩风险需要这样做,瑞士央行将采取进一步措施."

欲浏览欧元兑瑞郎走势相关图表,请点击:(link.reuters.com/mab63s)

欲浏览瑞士出口相关图表,请点击:(link.reuters.com/wug33s)

欲浏览瑞士企业业绩相关图表,请点击:(link.reuters.com/xug33s)

瑞士央行曾警告称,经济增长未来数月料将大幅放缓,因瑞郎升值,令瑞士出口产品变得十分昂贵.

瑞郎兑欧元8月9日接近平价水准.

瑞士央行决定周二一经公布,1051GMT时瑞郎兑欧元挫跌8.5%至1.203瑞郎;瑞郎兑美元下跌近8%至0.848.

"这是我见到过的最大单一外汇走势,"World First首席分析师Jeremy Cook称,"这超过了雷曼兄弟倒闭、2005年7月7日伦敦连环爆炸、以及过去十年中其他重大地缘政治事件所引发的波动."

瑞士股市攀升,蓝筹SMI股指上涨4.3%.

**欧元区动态是关键**

Jane Foley公司资深外汇分析师Rabobank称,"未来数月瑞士央行阻升瑞郎成功与否,将由欧债危机的发展方向来决定."

瑞士央行在1978年也正式设定过汇率目标--兑德国马克弱于0.80瑞郎.当时正是石油危机之後,虽成功守住这一汇率水准,但却付出了通胀飙升的代价.

纽约梅隆银行外汇研究部门主管Simon Derrick称,"短期是行之有效的,但代价很高且会导致通胀飙升."

"目前这次行动短期内应会奏效,但长期而言,则是给寻求退出欧债危机的投资者提供了一条康庄大道."

瑞士央行公布声明前,瑞士联邦统计局周二公布,该国8月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.3%,较上年同期上升0.2%.路透调查预估为分别下降0.1%和上升0.4%.

高盛外汇研究部门主管Thomas Stolper称,"鉴于近几个月瑞郎的极度走势,当前政界对于此举的支持远超去年.这可能暗示,此次干预强于2010年."

由于瑞士央行为打压瑞郎而进行货币互换,8月时瑞士央行外汇储备已经飙升至2,534亿瑞郎.

瑞士经济部长Johann Schneider-Ammann力挺瑞士央行,"这会产生实质影响,特别是还会有心理上的影响."

工商协会Economiesuisse主席Gerold Buehrer称,"政界和企业界一同支持央行至关重要."(完)

--编译 田建华/肖群英/王翔琼 审校 程琳/张荻

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