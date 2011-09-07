意大利及希腊故态复萌 欧元区风雨飘摇

* 意大利及希腊未能实现承诺为主要担忧

* 欧元兑美元跌至近两个月低位

* 梅克尔面临EFSF投票倒戈风险

* 德国重申反对欧元区共同债券

路透柏林9月6日电---欧洲阻止债务危机的努力周二看来面临的危险益发升高,外界怀疑意大利和希腊是否有决心推动夥伴国所要求的撙节举措,且德国更坚决反对进一步援助.

意大利发生全国性大罢工,总理贝鲁斯柯尼政府急忙争取议会支持改革计画、提出新的加税及预算措施.

政府表示,在修正後的撙节计画中,将包括调升增值税并推出平衡预算宪法修正案.意大利政府因作法杂乱无章而遭受信誉危机,重创金融市场.

另一方面,希腊在财政改革上进度落後,也让其面临新救援资金失去着落的危险,并促使德国总理梅克尔所属政党的议员要求希腊退出欧元区.

就在六周前,欧元区领导人才齐聚在布鲁塞尔,同意了新的反危机举措,其中包括对希腊提供二次纾困案,及赋予欧元区纾困基金新的权限.如今这些策略看来将土崩瓦解.

在南欧,公众对新撙节举措的抵触情绪正在加温;而北欧民众对政府多次动用纳税人资金展开救助行动的怒火也是节节攀升.

"一旦你对意大利表示不会令其破产,他们就会占据上风."摩根大通驻伦敦的分析师David Mackie指出,"一段时间以来,在希腊一直存在着道德风险问题.现在意大利也有这个问题."

意大利公债继前日重挫後微幅回升,交易商称这是因为欧洲央行(ECB)干预了市场.欧洲央行候任总裁德拉吉周一表示,该行不会无限度买入欧元区力量较弱成员国的公债,外界将这一表态普遍视为对意大利的警告.

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**欧央行发出警告**

欧洲央行上个月同意在公开市场买入意大利和西班牙公债,以防止两国借贷成本大幅上升,从而令欧元区面临分裂风险.

但该央行出手的前提是获得意大利政府实施新改革举措的承诺.贝鲁斯柯尼领导的联合政府意见不合,一直在调整改革方案,令人担心该国陷入政策混乱局面.

欧洲央行希望,一旦欧洲金融稳定机构(EFSF)被赋予新的权力,欧洲各国政府能共同承担起最後的公债买家的责任.

但要实现这一愿望,还需要各国议会批准对该机制的修改.而在救助计划越来越不得人心的成员国中,这正是主要的阻碍所在.

如果在预定9月29日举行的德国议会投票中,总理梅克尔的保守派盟友反对加强欧洲金融稳定机构(EFSF),则梅克尔自身地位也或将陷入危险境地.

在周一晚间举行的党内初步投票中,来自德国执政联盟的25位议员拒绝支持相关的法律草案,不禁令人怀疑,梅克尔能否不需要反对派帮助的情况下就赢得议会多数支持?

如果不能,她将面临解散议会并宣布提前举行大选的压力,目前来看不大可能采取这一举动.

在周一她所在政党的会议上,梅克尔一再遭到诘问,是否让希腊退在欧元区更为可取.她对此警告称,此举恐将引发危险的"多米诺效应".

欧盟(EU),国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行(ECB)的高级官员周五暂停与希腊有关新援助资金发放的会谈,因对于希腊未能实现其减赤目标,各方之间存在争议.调查人员将原因归咎于希腊改革行动迟缓.

一名接近欧盟和IMF谈判人员的官员周二告诉路透,希腊提出加快第二轮国际救援资金拨付的构想,不过该国尚未正式提出要求,此类变动也不太可能发生.

此外,芬兰要求希腊在第二轮救援中以担保换取贷款,这一争吵也有愈演愈烈之势.德国财长朔伊布勒周二稍晚会见芬兰及荷兰财长,最後也没能打破僵局.

让民间银行参与第二轮救援的设想也遇到了困难.希腊要求欧洲金融机构披露自己参与债券以旧换新的方式.根据换债计划,预计民间债权人将承担所持希腊债券价值21%的损失.

但国际金融协会(IIF)常务董事查尔斯达拉拉(Charles Dallara)周二表示,该协议面临"挑战".

银行业在德国法兰克福召开重要会议上,欧元区危机成为主导议题,意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)执行长Federico Ghizzoni在会上敦促欧洲领导人作出决定,究竟是希望欧元区继续存在下去,还是准备"放弃欧元".

欧洲一些其它国家要求发行欧元区共同债券,为此梅克尔面临日益巨大的压力,但她多次排除这一可能,称这会推高德国的借款成本,并降低希腊和意大利等国整顿财政的动力.

朔伊布勒在议会演讲称,欧元区共同债券"完美体现了对团结一词的误解...欧元会失去作为稳定货币的信誉."

但摩根大通的Mackie称:"未来数周市场如果这样发展下去,可能会迫使决策者做一些违背意愿的事情...如果市场压力达到这个程度,我认为他们不会听任欧元完蛋."(完)

--编译 戴素萍/徐文焰/肖群英/程琳;审校 程琳/张荻/郑茵

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