美国8月服务业增长意外加快

* 美国服务业增长意外加快

* 8月ISM非制造业指数从7月的52.7升至53.3

* 就业分项指数降至2010年9月以来最低

* 欧洲和亚洲国家纷纷传出增长警讯

路透纽约9月6日电---美国至关重要的服务业在上个月意外加快成长,终止了连续三个月增长减速的局面.不过企业雇佣速度放慢,凸显出整体就业市场的隐忧.

分析师称,美国8月供应管理协会(ISM)非制造业指数意外跳升,令人感到些许宽慰,因其暗示在美国经济停滞不前的情况下,消费者的表现要好于预期.

不过该指数还不足以缓解总统奥巴马创造更多就业机会的压力.奥巴马定于周四在全国演讲中,详细阐述新的就业促进计划.

上周发布的政府数据显示,8月美国非农就业岗位零增长,失业率连续第五个月不低于9%.

"(ISM报告)意外反弹将有助于缓解上周就业增长迟滞消息所带动的衰退疑虑,"Capital Economics首席美国分析师Paul Ashworth表示.

但他表示,8月ISM服务业指数为53.3,虽高于7月的17个月低位52.7,"但也只是与经济温和成长约1.5%相一致."

路透调查的分析师预期该指数为51.0.指数高于50代表扩张.

新订单成长,暗示有持续需求;就业指数则降至51.6,为2010年9月以来最低,突显出约1,400万美国失业民众所面临的困境.

High Frequency Economics首席美国分析师Ian Shepherdson表示,ISM就业指数符合月度就业岗位增长约5万个的情况,远低于降低失业率所需的就业增长.

他并警告,该报告"有点更像是核心零售销售成长率的落後指标.近几个月核心零售销售持坚."

分析师估计,服务业占美国经济总量的逾三分之二,也是经济增长重要引擎.

"有迹象表明,经济依然承压."全球最大军火承包商洛克希德马丁(Lockheed Martin)的执行长Robert Stevens表示.

他在华盛顿举行的路透航天与国防峰会上称,美国失业率仍居高不下,且经济增长疲弱.但他补充道,"我还不清楚这是否带来一丝二次衰退的意味."

浏览美国ISM非制造业指数历史变动情况相关图表,请点选:(r.reuters.com/sec63s)

浏览美国与其他主要经济体服务业采购经理人指数(PMI)比较相关图表,请点选:(r.reuters.com/tec63s)

美国低迷的就业前景,以及欧洲债务危机缠绵不绝,在上个月引发股市大跌,重创了企业与消费者信心.

这令奥巴马政府承受更大的压力,尤其是现在距2012年大选仅剩一年多时间.

美国内部有关预算和债务负担问题的政治对抗也令投资者和消费者惶惶不安.之前标准普尔已经因此调降了美国的AAA信用评级.

标普500指数周二在该数据出炉後缩减部分跌幅,但终场仍收低0.74%,由于对欧债危机的担忧不断升温.对美国公债的避险买盘在数据发布後仅小幅减少.

**美国以外仍在挣扎,关注美联储**

美国服务业增长意外加快,与其他地区的数据迥异.周一公布的数据显示,欧元区、英国和中国服务业增长大幅放慢,令全球衰退疑虑升温.

分析师指出,若全球最大经济体--美国能免于衰退,全球前景或能改善.

华尔街益发预期美国联邦储备委员会(FED,美联储)将向金融体系挹注更多资金以提振增长.美联储已警告称可能维持利率在近零的水准直至2013年.

"充其量(周二的ISM数据只是)不支持目前推出任何进一步宽松举措的一个理由,但未必抵销了其他数据的全部影响."ICAP旗下Ried Thunberg分析师Bill Jordan称.

美联储主席贝南克预定周四在明尼苏达对美国经济展望发表讲演.美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将于9月20-21日召开会议.(完)

--编译 徐文焰/戴素萍/张若琪;审校 程琳/郑茵

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