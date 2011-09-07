7日盘前分析：利空因素仍需消化

受到内外各种利空的打击，在成交屡创新低、市场情绪极度低迷之际，深市已创年内新低，沪市也将考验前期低点2437点。两市合计成交不足1000亿元，再创年内地量。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到内外各种利空的打击，在成交屡创新低、市场情绪极度低迷之际，深市已创年内新低，沪市也将考验前期低点2437点。两市合计成交不足1000亿元，再创年内地量。

从技术层面分析，大盘经过连续的下跌後，短线积累了一定的技术反弹动能，但是目前大盘正处于弱势当中，短期技术修复并不能改变股指探底的趋势，尤其是两市成交持续低迷，就算出现反弹，如果量能不配合的话，反弹力度也有限。

笔者认为，大盘出现二次探底走势，直接原因就是政策改善预期落空以及存款准备金新政实施。在全球经济复苏缓慢、债务危机阴影不散的背景下，节前市场或将维持弱势探底走势。

不过，从昨日指数盘中的下跌抵抗，以及成交再创地量来看，做空动能正逐步衰竭。一般而言，强势股补跌与恐慌性下跌，都是市场加速赶底的信号，同时市场整体估值也不支持股指大幅下行。

如果即将出炉的8月份CPI不出现超预期的高值，那麽A股继续下行的动力已然不大。制约未来A股反弹高度的仍将是政策。

消息面，央行6日使用7天正回购、28天正回购和1年期央票等多种工具，通过公开市场操作回笼资金720亿元。在回笼量大幅提升的同时，公开市场多元化和短期化操作特征明显。其中，7天期正回购为今年1月13日之後的首次使用。

市场人士表示，央行此举意在优化资金分布、调节到期结构，在平抑资金面波动的同时，更好匹配机构流动性需求。鉴于今後一段时间资金分布不均的状况依然突出，同时央票利率倒挂严重，央行可能继续搭配使用短期工具平移资金。（完）

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