中国股市盘前看点--9月7日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国9月2日当周抵押贷款市场指数及再融资指数.

--美联储发布经济景气报告褐皮书.

**重点行业**

--业内人士透露,高性能钢铁是新材料"十二五"(2011-2015年)规划中获得政策重点支持的品种之一,国家将通过税收减免、补贴、重大项目支持等形式支持企业的研发、研究成果产业化和发展相关配套设施,资金由企业和政府共同承担,保守估计达数千亿元.

--工信部部长苗圩表示,新材料产业"十二五"发展规划文本已形成,即将发布实施.未来将突出发展重点,选择最有可能率先突破和做大做强的领域予以重点推进,支持有条件的地区率先发展.

--中国部分省市电力紧张状况在入秋後仍未缓解.湖南省因水电、火电和外购电同时受到制约,目前仍面临拉闸限电困局,9月後电力缺口将会更大.

**重点公司**

--上海汽车(600104.SS)公布产销快报,8月下属各家企业共实现汽车销售327,924辆,同比上升14.46%.

--方正证券(601901.SS)称,公司拟以现金方式,参股盛京银行,占盛京银行增资後总股本的8.12%.

--上海家化(600315.SS)公告,上海家化(集团)有限公司将于周三在上海联合产权交易所公开挂牌交易,挂牌价格为51.09亿元.

--如家经济型酒店HMIN.O首席执行官(CEO)孙坚透露,收购莫泰事宜已经获得商务部批准,将于9月底完成交割并进入整合阶段.

**海外动向**

--美国股市周二连续第三个交易日收跌,因担忧欧洲无法解决其债务危机,引发投资者忧虑市场将再创年内新低.对欧洲债务危机的担忧也激活了对全球经济可能重陷衰退的忧虑.道琼工业指数收挫100.96点,或0.9%,报11,139.30.[.EUCN]

**关键点位**

--沪综指在前期低位2,437点有支撑.(完)

--整理 冉莹; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。