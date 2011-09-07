湖南省仍面临拉闸限电--新华

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京9月7日电---中国部分省市电力紧张状况在入秋後仍未缓解.湖南省因水电、火电和外购电同时受到制约,目前仍面临拉闸限电困局,9月後电力缺口将会更大.
新华社周二晚间报导援引湖南省经济和信息化委员会称,湖南省水电受降雨和水库来水严重偏少影响,火电受电煤库存持续下降限制,外购电则因华中电网送湖南省电力电量大幅减少及西北特高压、四川水电送湖南省电力电量减少共同影响.
该省经信委并称,针对电力供应的困难形势,将严格限制高耗 能企业用电,组织工业企业进行错避峰、限电,优先保障城乡居民生活和重要用户用电.
中国电力供应紧张局势愈演愈烈.8月来西部省区旱情不断加重,令南方电网电力供应持续紧张,广西、贵州均已进入电力供应红色预警. (完)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)