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中国财经 | 2011年 9月 7日 星期三 09:32 BJT

湖南省仍面临拉闸限电--新华

路透北京9月7日电---中国部分省市电力紧张状况在入秋後仍未缓解.湖南省因水电、火电和外购电同时受到制约,目前仍面临拉闸限电困局,9月後电力缺口将会更大.

新华社周二晚间报导援引湖南省经济和信息化委员会称,湖南省水电受降雨和水库来水严重偏少影响,火电受电煤库存持续下降限制,外购电则因华中电网送湖南省电力电量大幅减少及西北特高压、四川水电送湖南省电力电量减少共同影响.

该省经信委并称,针对电力供应的困难形势,将严格限制高耗 能企业用电,组织工业企业进行错避峰、限电,优先保障城乡居民生活和重要用户用电.

中国电力供应紧张局势愈演愈烈.8月来西部省区旱情不断加重,令南方电网电力供应持续紧张,广西、贵州均已进入电力供应红色预警. (完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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