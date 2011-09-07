方正证券拟15亿元参股盛京银行

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海9月7日电---中国方正证券股份有限公司(601901.SS)周三公告称,公司拟以现金方式,参股盛京银行,占盛京银行增资後总股本的8.12%.
刊登在上海证券交易所的公告显示,方正证券的参股价格为每股5元人民币,参股股份不超过3亿股，投资金额不超过15亿元.
盛京银行的前身为沈阳城市合作银行,後更名为沈阳市商业银行,2007年再次更名为盛京银行股份有限公司.2008年,盛京银行引进八家公司入股,注册资本增加至33.96亿元.盛京银行第一大股东为沈阳?信国有资产经营有限公司,持股比例为14.13%.
截至2011年6月末,盛京银行总资产2,148亿元,净资产85.8亿元,上半年实现净利润14.83亿元,每股收益0.44元.
中国证券业协会尚未公布2010年国内券商行业排名.根椐其2009年的数据,方正证券的净资产、净资本和净利润排名在第16位或第17位,与长江证券(000783.SZ),兴业证券(601377.SS),宏源证券000562.SZ等实力相近.瑞信方正去年股票债券总承销额在国内排名第17位.
方正证券A股周二收报5.85元.(完)
参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 曲伟治; 审校 屈桂娟
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)