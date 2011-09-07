去年中国对欧盟直投增101%--商务部官员

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京9月7日电---中国商务部新闻发言人沈丹阳称,中国对外投资仍然处在起步初级阶段,未来中国对欧洲的投资仍然会保持比较快速的增长.
2010年中国对欧盟直接投资为59.63亿美元,同比增长101%.新华社援引沈丹阳在第十五届中国国际投资贸易洽谈会开幕前夕称,相信随着更多的欧洲国家政府、企业和当地民众看到中国投资不仅给当地经济增长带来活力,而且为当地就业等方面也都带来很好发展,下一步中国对欧投资仍然会保持比较快速的增长.
中国商务部、国家统计局、国家外汇管理局周二在厦门联合发布的《2010年度中国对外直接投资统计公报》显示,2010年中国对外直接投资流量再创新高,跃居全球第五.
中国商务部长周二称,去年中国海外投资同比增长21.7%至688亿美元.
沈丹阳说,尽管发展速度比较快,但是中国对外投资仍然处在起步初级阶段.截至2010年底,中国对外直接投资总规模为3,172亿美元,仅占全球投资存量的1.6%,这一数字甚至少于美国去年一年的对外投资额.
沈丹阳并表示,2010年中国对非投资占整个中国对外投资的3.1%,规模很小,其中资源类、矿产类项目仅占投资总额的29%左右.(完)
--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)