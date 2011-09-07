香港《文汇报》：正视地价掉头向下的讯号

（9月7日社评）

在环球经济不明朗下,港府昨日拍卖3幅住宅土地,虽经历逾百口出价竞价,但成交价仍低于市场预期.事实上,土地拍卖的成交价就是目前的市场价.多幅大型住宅用地均以触及或低于市场预期下限成交,反映市场预期的地价已经过高.无论是港府、发展商、测量师或是小业主,都应该正视地价掉头向下的讯号,适时调整对土地的估值及楼市发展的预期.当局有必要因应大环境变化,适当调整卖地的数量和节奏,避免楼市掉头向下趋势加剧,对香港经济造成更大负面影响.

土地拍卖成交价低于预期,反映近期市场的预期地价脱离现实,显示业界不希望地价向下影响楼盘或物业价格.这种心态可以理解,但毕竟要面对现实.然而,港府表示,已公布了推出的土地会继续拍卖,不会改变既定的推地政策,会继续主动推出土地. 港府的有关说法,难免有一成不变和缺乏应变之嫌.卖地情况和楼价不可能是两回事,随着多幅地皮以触及或低于市场预期下限成交,整体楼价特别是邻近成交地皮区域的楼价,已开始明显下调.港府若过多增加土地供应,难免会增加楼价下调的压力.

土地政策对香港的经济民生影响重大,正视地价掉头向下的讯号,实际上是正视地价向下对香港经济民生带来的影响.如今大环境显着转差,港府既定的推地政策应作出调整,以免续推土地增加市场下滑的压力.港府亦应检讨是否存在贱卖土地的问题,以珍惜宝贵的土地资源.(A05)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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