《信报》：瑞郎欧罗挂钩汇市风云骤起

（9月7日社评）

瑞士央行昨天突然调整汇率政策,将欧罗兑瑞士法郎下限汇率目标定在1.2水平,变相与欧罗挂钩.消息公布後,汇市随即翻起巨大风浪,瑞郎急跌,美元及欧罗大幅飙升.瑞士央行此举,力图摆脱瑞郎作为避险货币不断升值所带来的经济损害,却无可避免令目前危机四伏的金融市场,尤其对外汇市场产生更大的波动风险,影响避险资产的投资选择.欧美经济处于衰退边缘,加上主权债务危机不停打击投资者的信心,资金寻找避难所,蜂拥至日圆及瑞士法郎等避险货币.瑞士作为欧洲的中立国,没有加入欧罗区,而且金融保密备受信任,每当出现经济或金融危机,瑞郎作为避险货币,一直广受青睐,成为不二之选.

今年迄今,瑞郎兑美元及欧罗不断升值.兑美元汇率升逾20%,令人侧目.由于近日欧债危机再度升温,过去一周,瑞郎兑欧罗也升值逾5%.币值狂升,已危及实体经济.据瑞士官方数据,该国今年第二季度国内生产总值(GDP)较第一季仅增加0.4%,第一季GDP亦只能增长0.6%,疲弱之势,归咎于出口下滑.上月瑞士央行已三度出手干预汇市,瑞郎走势一度回软,却难以走出升值的困局,为今次汇率政策激烈改变埋下了伏笔.

再看瑞士统计局最新公布的数据,8月消费者物价指数环比下降0.3%,同比则上升0.2%,但年率升幅为去年11月以来最低水平,反映瑞郎升值令进口商品价格下降,通胀压力大减,反而经济增长不前,通货紧缩风险若隐若现,形势不妙.在瑞士央行出手改变汇率政策前,瑞士经济部长阿曼上周已公开表示,瑞郎被大幅高估,形势十分严峻,出口和旅游业饱受打击.为了抵消瑞郎强势对国内所造成的经济损害,政府将动用20亿瑞郎,其中近9亿用来提高失业救济,可见遏抑瑞郎升值,早已如箭在弦,最终不得不发,只不过今次通过较干预更厉害的手段,未免令市场感到有点意外.

由于欧盟是瑞士最大贸易夥伴,瑞郎兑欧罗持续升值,势必打击出口,令实体经济进一步受到伤害. (P02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。