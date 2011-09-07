香港《经济日报》：卖地低价两启示 楼市前景审慎

（9月7日社评）

港府昨拍卖三幅土地,俱以低价成交,而且只能建中小单位的大型地皮,不及可建大单位的小地皮受捧.卖地结果反映发展商不欲高价抢地,对楼市前景态度审慎,势令楼市短期受压.但香港楼市泡沫已吹大,适度放气并非坏事.

昨日的卖地结果有两大启示,其一,地皮继续以低价成交.港府近日推出多幅用地,如上月拍卖的九肚山限尺地及招标的北角油街地王,均以市场预期下限成交.而昨日卖出的将军澳地,其每尺楼面成交价不足4,000港元,更比去年初成交的同区地皮低约15%,但根据中原城市指数,同期香港楼价已上升30%.

楼价上升,地价却下跌,反映发展商对楼市前景态度审慎,个中原因有三:这一年来政府大量推出土地,令发展商毋须急于抢地.近期批出土地加入各种限尺、限量规定,局限地皮的可塑性.下月公布施政报告,政府可能再出招遏楼市,包括宣布复建居屋.发展商改以面对现实的态度投地,致竞投不激烈,成交价亦仅及市场预期下限.本来目前利率低、通胀高、热钱多的环境,可对楼价推波助澜,但发展商昨日拍地态度,却反映对未来楼市走向谨慎.

全球经济在未来一至两年仍欠佳,而香港楼价又升穿1997年楼市高峰价,楼价已偏高,发展商对楼价前景的审慎可以理解.香港楼市已升穿1997年高位,反映楼市存在泡沫,若未来楼价横行一段时间,甚或慢慢泄气,让市民收入逐步追近楼价,更多人有能力置业,其实对楼市长期发展更健康. (A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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