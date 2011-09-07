巴西将对部分中国钢铁产品徵收关税

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透巴西利亚9月6日电---巴西当局周二表示,将对部分中国钢铁产品课徵进口关税,这是该国保卫国内困苦经营的制造商的最新措施.
巴西外贸部表示,将会对中国进口输油钢管课徵每吨743美元的反倾销税,为期五年.
这是巴西总统迪尔玛・罗塞夫(Dilma Rousseff)1月1日上任以来,对进口采取强硬态度的多项举措之一,尤其是针对中国的进口品.
巴西政府新的反倾销税措施将有90天的回溯期,以避免进口商囤积政府正在进行反倾销调查的商品.
许多巴西制造商在国内外均面临市占率遭外国竞争对手侵蚀的问题.
当地产业领袖表示,巴西币值偏高及中国出口补贴是当地制造商不敌竞争者的原因.
但多位分析师指出,税务负担增加以及国内生产率偏低,同样也是巴西竞争力下滑的原因.(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)