中石油有望中标阿富汗油田项目

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透喀布尔9月6日电(记者 Hamid Shalizi)---阿富汗政府官员周二透露，在该国一油田项目的招标中，该国政府优先考虑中石油，希望在10月中期前敲定交易。
若此宗交易成功，将是阿富汗政府数十年来首宗油田开发国际合作项目，也是该国利用矿产资源获得紧缺资金的重要步骤。
不过该国基础设施落後，数年来国内冲突不断，且腐败问题严重，因此要真正实现可观收入，还需几年时间。
阿富汗一要求匿名的官员说：“目前来说，中石油报价最高，内阁已要求矿业部开始与他们谈判。”
他透露，谈判从9月12日开始，将持续一个月，必须不晚于10月11日敲定。
他称：“若我们与中石油在条件与条款方面达不成一致，我们就会从列入候选名单的另外四家企业中另作考虑。”
该项目包括Kashkari区块、Bazarkhami区块和Zamarudsay区块，估计储量约为8,000万桶原油。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
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