8月底日本外汇储备升至纪录高位

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透东京9月7日电---日本外汇储备在8月激增至纪录高位,之前该国当局动用创纪录的资金对外汇市场进行干预,旨在抑制日圆大幅升值,以免损及经济复苏.
"日本将在必要时对外汇市场采取行动,这一立场并未改变.日本可能会尝试寻求七国集团(G7)其他成员国的理解,正如当局所说,日圆升值不仅仅是过快,而且是由于自然灾害以来的投机因素推动."瑞穗实业银行高级副总裁Michiyoshi Kato说.
"尽管欧洲国家不大可能共同联手干预,但如果日本单方面干预,他们也许会保持沉默."
财务省周三公布的数据显示,日本截至8月底的外汇储备增至创纪录的1.22万亿美元,7月底时为1.15万亿.
美元/日圆周三报77.50日圆,瑞士央行在前一天对瑞郎汇率设置高限,令市场震惊.
这一大胆举措可能让东京方面更加理直气壮,一旦此举导致更多避险资金流入日圆,日本当局将进行干预以打压日圆.
日本外汇储备上升亦是因为美国公债收益率(殖利率)下降,指标10年期公债收益率在8月底跌至2.225%,一个月前为2.798%.
财务省表示,黄金价格上涨也推升了日本政府储备的价值.8月底时金价在每盎司1,813.50美元,较7月底的1,628.50上涨.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
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