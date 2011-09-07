《环球企业家》专稿：租个“私人飞机”?

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越过拥挤瘫痪的交通去上班？去塞舌尔群岛看日出？跟全球业务夥伴在空中来一场头脑风暴？请登机

文 《环球企业家》记者 廖灵君

多年前，这还只是个梦想，飞机作为昂贵而稀少的奢侈品在国人眼里可望不可及，不过最近这会变成现实。越来越多的中国新贵阶层开尽豪车、住够豪宅之後，开始对拥有自己的私人飞机兴趣大增，国内航展上五花八门的公务机赚尽眼球、风头正劲。

漫步云端

据2011年4月13日发布的《胡润财富报告》统计，截至2010年底，中国大陆地区千万富豪人数已达96万人，相比去年增长9.7%，其中包括6万个亿万富豪。

对于已经有足够底气可以开始享受财富的亿万富豪们而言，舒适精妙的感官体验、高端定制化的生活品质、与众不同的身份象征，尤其是带有强烈个人色彩的独享空间逐渐成为核心诉求。

对了，还有国内愈演愈烈的航班晚点、高铁安全……富人们很头疼。拥有一架可以随心所愿漫步云端的私人飞机的确能彰显新贵大家风范。

中国巨大的市场空间和空域改革的利好消息让整个产业兴奋不已，嗅觉灵敏的波音、空客、庞巴迪（Bombardier）等各大公务机制造商纷至沓来。

空客公司去年全球共销售公务机15架。豪华公务机厂商之一、湾流宇航公司（Gulfstream）总裁Joe说：“中国的政府机构、大型企业、商业领袖、演艺明星等都是公务机的重要客户，今後我们的业务重心会继续向中国倾斜。”

金鹿公务机公司透露，公务机主要客户已经由跨国公司的在华企业，悄然转变为国内大型民营企业，他们低调地使用着公务机，跨越重洋进行海外并购和谈判。

国内较早开展公务机租赁业务的民生金融租赁预测，至2020年，国内各类公务机将由目前的70余架增长到千余架。

“6月28日刚刚跟湾流公司意向订购的50架公务机，现在差不多已经签出去20多架。越来越多的客户要求试乘公务机，尤其对高端豪华公务机感兴趣。”民生租赁航空租赁部总经理张灿告诉记者。

据湾流公司透露，G650是湾流最高端的明星产品，在最近的颤振试验中达到0.995马赫，号称世界上“飞得最快最远，机舱最大，也最昂贵的公务机”，飞行速度接近音速，可以中途不停从迪拜直飞芝加哥，更为乘客提供6人一起进行商业会议及用餐的独特布局选项，甚至还可以把飞机布置成一间可容纳一个座位和一张可以拼成双人床的无靠背长沙发椅的豪华私人包间，私密程度无以复加。

如果说，买跑车是为了追求极致的驾驶快感，住豪宅是为了感受奢华的上流生活，那麽，拥有豪华公务机某种意义上可以算得上是对速度和豪奢的一种终极体验。

买还是租？

当然，与香车豪宅相比，私人飞机动辄上千万美元的造价令人咋舌。一架湾流G550的价格在4500万美元左右，即使包机，一小时的价格也在四五万左右。然而相对于新贵们手中迅速膨胀的财富，以及私人飞机带给他们高效便捷、独一无二的快感，一掷千金买架飞机不成问题，问题的关键在于，买回来以後怎麽办？

目前，内地购买、使用和运营私人飞机管制重重。向民航局递交一份申请，最快也要两个月才能批复，之後的注册程序又有数道关卡，除此以外，高额赋税、FBO停机楼数量稀少、执管公司不够专业、空中开放程度低、航线管制异常严格、维护成本高昂，甚至连飞行员的聘请都要受到控制，一系列难题让很多潜在买家踌躇不前。

正因为单个买家所面临的诸多困难，民生租赁董事长孔林山才更有信心，“以租代买是我们提供的解决方案，由我们来帮助客户解决与公务机有关的所有问题。我们不仅是单纯的融资机构，更要做一揽子服务体系的供应商。”

“除了提供融资服务以外，机场不够，我们将来会支持合作夥伴在全国各地建专用的公务机机场及FBO楼；执管低端，我们也可以利用自己的财力打造一两家高水品的国际化执管公司；飞行员和飞机维护我们协助提供；其他的甚至包括低空开放、税收优惠等也都由我们跟有关方面积极争取。”孔林山似乎打定主意要把公务机进行到底。

其他相关金融服务商也瞄准了这块大蛋糕，占领庞大的高净值人群市场、探索金融服务与新贵生活的契合点，私人飞机市场角角落落蕴藏的巨大商机让业内机构摩拳擦掌、跃跃欲试。

不得不面对的是，由于银行系金融租赁公司的资产（飞机、船舶等）购置和运用需要大量长期资金，借贷的资金却以中短期贷款居多。流动性问题引起监管和市场关注。而目前紧缩货币的压力下，各个金融租赁公司都在考虑新的融资渠道。

一位金融租赁公司高层表示，下一步会研究资产证券化，发金融债，或者与保险等长期资金对接，以及通过信托发理财产品，争取中长期资金占比达到80%以上。

民生租赁今年计划在全国银行间债券市场公开发行15亿规模的金融债，民生租赁副总裁张博表示：“我们甚至可以考虑争取境外融资，因为境外资金成本低，购买的飞机又来自境外，打通境外融资渠道会带给这个行业更大的发展。”