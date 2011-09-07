《环球企业家》专稿：RBS欧债玄机

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RBS不是希腊主权债务中唯一受影响的银行，但它所受的伤害可能是最深的。

文 《环球企业家》记者 贺颖彦

赫斯特又来“卖东西”了？

在7月中旬的中国之行中，这位苏格兰皇家银行（RBS）的CEO与五矿集团和中国银行进行了会面。後者被传闻有意竞购价值被估计高达40亿英镑的RBS旗下飞机租赁业务。

RBS又缺钱了？投资者很快在半个月後的财报中找到了答案。

8月5日公布的半年财报显示，RBS为希腊主权债务和还款保障保险付出了约18亿英镑，这使得RBS的上半年业绩变成了惨淡的亏损14亿英镑。市场人士本来预计，2011年的RBS将摆脱2008年次贷危机以来连续的巨额资产减记和亏损，实现盈利。如今看来，RBS又要靠出售资产来解决问题了。

赫斯特爵士在财报发布之後的讲话中坚称“RBS的资产重组正在使银行状况变好”，同时认为“危机预示着问题不只存在于银行体系，其深层次原因是全球经济的不平衡”。但他的辩解改变不了一个事实，在已经公布对希腊主权债务危机的资产减记的银行中，RBS的折损比例最大。

根据金融救援协议，欧洲银行部门所持的希腊主权债券整体减值为21%，但RBS对其持有的希腊主权债务减记达到惊人的约50%，其总规模也是现有披露损失的银行中较大的。这并非会计上的保守处理，而可能是其使用杠杆及衍生品，介入希腊主权债务的程度更深。

市场人士认为：这显示了RBS在遭遇危机以来，对被认为风险较小的主权债务投资的偏好。但这个投资渠道现在被认为存在很大的不确定性，这预示着，RBS可能面临着进一步的主权债务资产减记。

RBS不是希腊主权债务危机中唯一受影响的银行，但它所受的伤害可能是最深的。而它在次贷危机和主权债务危机中两次被击倒，其中有着一脉相承的基因。

在前任董事长“收购狂人”古德温手上，RBS完成了资产负债表总规模4年从5000亿英镑至20000亿英镑的狂飙。鼎盛时期，其资产负债表规模排名全球第一。

过度的资产扩张也带来了风险。欧洲历史上最大的银行并购交易，竞购荷兰银行成为压垮RBS的最後一根稻草。收购完成後，交易中的合作夥伴荷兰银行因为金融危机被国有化，雷曼兄弟的倒闭让银行债券市场关闭，RBS的储户纷纷撤资，RBS资金枯竭。

在被迫接受了英国财政部高达数百亿英镑的注资和超过3000亿英镑的资产担保後，政府在RBS的总控股权最後超过83%。RBS由此进入了漫长的回笼资金、出售资产的瘦身进程。

通过出售中行H股，以及退出东南亚及香港地区庞大的零售及企业业务，甚至忍痛出售英格兰、威尔士地区的331家分行，RBS终于获得了喘息之机。2011年上半年的财务报表显示：RBS的总资产负债表规模又迅速缩水到了1万亿英镑。

尽管当时看来，收缩战线是无可厚非的举动，但从3年之後的结果来看，RBS所下的可能并非是最好的一步棋。

实际上，RBS舍弃了最具成长性的亚太地区布局成果，仅保留了投行部门，将自己的业务范围限制在了股东视界范围内的欧洲。

这个布局也使得RBS的资产重心完全依赖于经济增长脆弱的欧洲和北美地区。把鸡蛋放在了同一个篮子里的RBS，其风险没有减少反而增加了。从2008年开始的冰岛主权债务危机、爱尔兰主权债务危机，到最近的希腊主权债务危机，甚至是规模最大、增长前景最好的美国也遭遇了债务问题。“覆巢之下，安有完卵？”

而与之对比的是，在次贷危机後继续持有亚太地区业务的汇丰、渣打、巴克莱均安然无恙。将全部重心移向新兴市场的渣打甚至在一片裁员声中宣布逆向开始增加雇员。

虽然後知後觉，RBS也在悄悄改变。

RBS亚太区行政总裁麦高铭在接受路透专访时表示：“五年内，亚太地区投行及批发业务占比将由目前的14%至15%上升至20%”。这个数据虽然并不十分显着，但可能昭示了一点。在痛定思痛之後，他们重新把目光投向了经济潜力更好的亚太。