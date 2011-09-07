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中国财经 | 2011年 9月 7日 星期三 11:40 BJT

四季度电力需求增速将因节能减排受到抑制--中电联官员

路透北京9月7日电---中国电力企业联合会统计部主任薛静周三表示,中国四季度电力需求增速将因节能减排受到抑制.

薛静指出,二三季度钢铁业为最大的电力消费产业,但预估其生产放缓、产业整并、以及新一轮的节能减排行动等因素将会一同限制四季度的电力需求成长.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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