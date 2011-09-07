银行将可批量化设村镇银行--报载

路透北京9月7日电---中国21世纪经济报 道周三称,中国银监会拟通过商业银行村镇银行子银行模式支持符合条件的银行批量化发起设立村镇银行,但要求主发起人总资产不少于1,000亿元人民币,且子银行需对村镇银行进行绝对控股.

报导称,银监会已下发《商业银行村镇银行子银行管理暂行办法》(徵求意见稿),并向商业银行徵求意见.

所谓"村镇银行子银行"指经银监会批准,由境内外商业银行作为主发起人出资设立的,专司批量化投资、集约化管理和专业化服务村镇银行的持有限牌照的商业银行.报导引述业内人士称,"子银行与村镇银行的关系,既不同于总行和分支行的关系,也不同于母子关系,而是介于这之间."

意见稿要求,商业银行村镇银行子银行注册资本须不低于20亿元,主发起人持股比例不低于51%.主发起人所应具备的"硬件"指标包括:最近一年末总资产不少于1,000亿元人民币或等值外币;主要审慎监管指标符合监管要求,监管评级连续三年达到二级以上等.

相比"硬件","软件"指标实际上更难达到,具体包括要有明确的农村金融市场发展战略规划,有足够的合格人才储备,有充分的并表管理能力及信息科技建设管理能力,已经探索出可行有效的农村金融商业模式,具有到中西部地区发展的内在意愿和具体计划等.

意见稿还要求,村镇银行子银行应对所投资的村镇银行实施绝对控股,之前成立的村镇银行未达到绝对控股的,也要通过增资扩股或股权转让等方式达到绝对控股.

而较高的门槛表明,多数曾"一窝蜂"发起设立村镇银行的城商行、农商行可能被挡在门外.

此外,监管当局对一些外资银行用村镇银行曲线布局中国市场持审慎态度.规定"单个境外发起人或出资人及其关联方的投资入股中资村镇银行子银行比例不得超过20%,多个境外发起人或出资人及其关联方的投资入股比例合计不得超过25%."

报导还称,目前中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)、浦发银行(600000.SS)、哈尔滨银行和包商银行等都有意申请设立村镇银行子银行.建行今年3月与桑坦德银行合资设立了一家专门从事投资、管理村镇银行的子银行,双方持股比例为80.1:19.9.

推出商业银行村镇银行子银行牌照後,银监会将支持符合条件的银行批量化发起设立村镇银行."做得好,做得多的,最终能成为一家全国性的农村银行,原本只是象征性做几家的,很容易成为包袱."报导引述一位从事村镇银行发起设立的国有大行人士说.

关于村镇银行的组织形式,曾有村镇银行管理总部、村镇银行控股公司、村镇银行子银行等多种提议,但因在现行法律框架内,银行控股公司法律地位尴尬,难以解决村镇银行的吸存难、汇兑结算难等问题而被遗弃.(完)

--发稿 钟华; 审校 张喜良

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