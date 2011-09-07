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冯涛股市实时分析 | 2011年 9月 7日 星期三 12:01 BJT

7日午间分析：沪指早盘重回2500

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续的下跌後，今日A股市场早盘呈现技术反弹走势，沪深两市股指早盘小幅高开後即呈现震荡态势，随後在个股普涨的带动下，沪综指重回2500点关口之上，不过在股指反弹过程中，量能始终保持较低水平，午盘沪综指报收于2503.19点，上涨1.32%。

笔者认为，大盘近几日持续破位下行，各技术指标体系已经严重超跌，出现超跌反弹在意料之中，但是能否止跌企稳还有待进一步观察，目前大盘弱势特征仍较为明显，建议投资者不宜盲目抢反弹。（完）

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