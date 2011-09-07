7日午间分析：沪指早盘重回2500

经过连续的下跌後，今日A股市场早盘呈现技术反弹走势，沪深两市股指早盘小幅高开後即呈现震荡态势，随後在个股普涨的带动下，沪综指重回2500点关口之上，不过在股指反弹过程中，量能始终保持较低水平，午盘沪综指报收于2503.19点，上涨1.32%。