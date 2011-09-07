艾迪・墨菲将主持明年奥斯卡颁奖礼

路透洛杉矶9月6日电（记者 Bob Tourtellotte）---主演过《妙探出差》（Beverly Hills Cop）和《怪物史瑞克》（Shrek）的喜剧演员艾迪・墨菲（Eddie Murphy）被选中主持明年2月的奥斯卡颁奖典礼。这在其职业生涯中尚属首次。

奥斯卡颁奖典礼组织者周二公布了这个消息，看似他们想让2012年的颁奖典礼笑声不断。今年由演员安妮・海瑟薇和詹姆斯・弗兰科共同完成典礼主持，但批评人士和很多观众感到不尽人意。

明年将由墨菲和导演布莱特・拉特纳（Brett Ratner）搭档主持。拉特纳以动作片和喜剧片闻名，这也将是他首次主持奥斯卡颁奖典礼。

新一届奥斯卡颁奖典礼制作人是拉特纳和唐・米斯彻（Don Mischer）。鉴于近几年主要奖项都颁给了瞄准老年观众的作品，他们料将喜剧元素引入颁奖典礼，以努力吸引年轻人和主流电影观众。

墨菲在声明中表示，能够像鲍伯・霍普、约翰尼・卡森、比利・克里斯托、史蒂夫・马丁和乌比・戈德堡等众多名人一样主持奥斯卡颁奖典礼，他深感荣幸。明年将是第84届奥斯卡颁奖礼。

拉特纳在声明中称，“艾迪是一位喜剧天才，是有史以来最伟大和最具影响力的现场表演家之一。”

他还表示，“凭借他对电影的热爱，塑造的令人难忘的人物形象和他的标志性表演，尤其是在舞台上，我相信艾迪将给我和唐共同制作的颁奖典礼带来兴奋、即兴和精彩。”（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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