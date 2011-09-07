中国今年钢铁产出料达7.06亿吨--中钢协

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海9月7日电---中国钢铁工业协会(CISA)一名高阶官员周三表示,根据上半年产出估算,中国今年钢铁产出可望超越7.0亿吨,改写纪录新高.
"就今年上半年钢铁产出来看,中国今年产出可能达到7.06亿吨,甚至有可能是7.10亿吨,但产出增长料将放缓."CISA副会长王晓齐在上海一场产业会议上表示.
CISA估计,中国钢铁年产能达8.0亿吨,产业持续面临供过于求及铁矿石成本不断走高的压力.
CISA副会长张长富则预期,中国2011年粗钢产出可望达到6.8-7.0亿吨.(完)
--编译 张明钧;审校 孙茉莉
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)