丰田致力从三方面打造强有力供应链--副社长

路透日本横滨9月6日电---日本丰田汽车(7203.T)一位高管表示,该公司正致力于构建一条强有力的供应链,今後若再发生3月11日那样的强震,可在两周内恢复供应链.如今距离那场地震已有六个月,但地震对产出的影响仍在延续.

"我们正在检视,以判断需要怎样做,才能使供应链在下次地震发生後的两周内恢复供应链,下次地震料将发生在中部东海地区,"丰田汽车副社长佐佐木真一周二在接受路透采访时表示.他并称,"我们已完成约80%的检视工作."

主管采购的佐佐木真一表示,丰田正采取三方面措施,来构建抵御供应链风险的缓冲,并称预计所有步骤将在五年左右时间内完成.

其一是进一步推动在日本汽车生产商的标准化,使用更加通用的零件,这样可以在一家工厂受损时,其他地方也可以生产同样的零件.

他表示,第二步是要求供应商为那些无法在多地生产的特殊部件留出足够的库存,可能须满足数月的用量,或采取抗震措施以确保安全.

他说道,第三步是使每个地区的零部件采购活动独立进行,这可使日本一旦受灾,不会影响到海外生产.

佐佐木真一称,这些措施对加强应对日圆升值的缓冲亦有效果,因其最终可降低成本,并在每个地区建立自然的对冲机制.(完)

--编译 丁琦;审校 张若琪

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。