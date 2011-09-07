食品饮料业投资居首--清科

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京9月7日电---市场咨询机构清科研究最新报告称,2005-2011年上半年,中国消费品市场中食品和饮料行业披露的投资案例数及金额最多,建议未来资本可具体关注休闲、方便食品制造等企业的投资机会.
报告并指出,其他可重点关注的细分领域还包括酒精、鲜果饮料制品企业;保健品企业;休闲服装、快时尚女装、男装制造企业,以及小家电制造企业.
同时,从消费品产业链的横向层面剖析,现代农业及物流企业尤其是冷链物流企业亦是值得资本关注的行业之一.
据清科统计显示,2005-2011年上半年,已披露的中国消费品部分行业投资事件为372起,其中食品及饮料业的投资案例最多,达159起,占比42.74%,其次是纺织及服装业;此外,汽车制造及服务、日常用品等领域亦有不错表现.
从投资金额看,2005-2011年上半年,食品及饮料业披露的投资案例金额仍属最多,达47.20亿美元,占比55.89%;其次是汽车制造及服务业,而纺织及服装业则位居第三.
此前,私募股权投资人士在投资峰会上普遍表示,未来将继续看好消费行业发展,认为快速消费品等中低端领域仍具备很多投资机会.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)