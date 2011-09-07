今年全球光伏市场需求料增两成--iSuppli

路透北京9月7日电---国际IT咨询机构IHS iSuppli周三发布研究报告称,预计2011年全年世界光伏市场安装量仍将同比增长20%,但同期行业营收同比仅料增长3.7%.

iSuppli预计,全年光伏行业营收将自2010年的778亿美元升至今年的807亿.不过全球的屋顶光伏发电系统、大型光伏发电站的安装量,今年仍将达到21.2GW(吉瓦)的历史高位,超过去年的17.6GW.

"光伏行业增长表面看似不错,但後面隐藏的是市况动荡导致价格严重下挫.太阳能电池片生产行业产能过剩,冲击了整个市场."该报告写道.

今年上半年,受德国、意大利等主要光伏市场补贴政策调整拖累,需求增长放缓令光伏产业链库存升至历史高位,价格也大幅下滑,伤及众多光伏企业利润.

上半年光伏行业价格下挫始于电池片,并向产业链下游扩散,直到目前降价仍在持续.二季度间电池片价格环比滑落达17%.

报告并预计,美国光伏市场今年安装量有望达到2.4GW,较去年的0.9GW增长一倍有余,其大型地面光伏电站项目是主要动力.目前预计美国市场在2012年还会同比增长30%.

而日本在经历3月大地震并引起核泄露危机後,利好光伏等可再生能源形式的长远发展.其光伏发电安装量今年突破1GW後,预计将保持平稳增长,2015年安装量将达到目前的四倍.不过在近几个月日本明确其能源政策後,这个保守估计可能还会上调.

中国出台光伏上网标杆电价无疑是正面消息,但项目享受电价的时长、光照资源丰度不一地区的电价是否有所区别、补贴资金是否充足、并网问题的解决等,都有待澄清.

"即便存在这些问题,IHS iSuppli依然预计这项新政策会在2011和2012年刺激中国光伏市场大幅增长.预计两年间的新增光伏发电安装量将达1.5GW."报告写道.

中国是世界光伏电池和组件的最大生产国,占据全球光伏市场半壁江山,领先企业包括无锡尚德STP.N、晶澳(JASO.O)、英利(YGE.N)及天合光能(TSL.N)等.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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