亚洲股市因投资者逢低承接而反弹 但欧债担忧仍挥之不去

* 日经指数涨1.6%,MSCI日本以外的亚太股指升1.9%

* 美股标普500股指期货上扬0.6%

* 欧元/美元微升至1.4030美元附近

* 布兰特原油升至每桶113美元上方

路透新加坡9月7日电---亚洲股市周三反弹,因投资者在最近市场下跌後逢低承接;欧元兑美元微升,因继隔夜大跌之後,交易商回补一些欧元空仓.

瑞郎兑欧元大跌10%後未有起色,此前瑞士央行称,将欧元兑瑞郎最低汇率目标设定在1.20瑞郎,而且将通过买入无限量外币来实施该目标.

全球股市继8月大跌後近日曾重挫,因有关美国经济衰退和欧洲债务危机恶化的忧虑卷土重来,提振黄金和瑞郎等避险资产.

"股市在近几日大跌後反弹,但情况并未改变,震荡幅度仍大,"Korea Investment Trust Management的基金经理Kim Young-il说.

"关于美国经济走向的不确定性相当高,欧洲的不确定性更高,投资人不确定欧元区是否在朝正确方向前进."

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日本股市日经指数上涨1.6%,脱离周二的两年半收盘低点,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太股市指数则升1.9%.

MSCI指数中,涨势居前的是科技股和原材料股,如韩国三星电子(005930.KS)和澳洲必和必拓(BHP.AX).

在日本市场方面,分析师表示,股市过去三日挫跌5.2%,使得股价净值比(市净率)降至0.92,为年内低点.尽管估值降低,但市场仍怀疑周三的涨势能否持续.

"这只是短期反弹.我比较悲观,"三菱UFJ摩根士丹利证券投资情报部长藤户则弘说.

**要求实施撙节**

欧洲阻止债务危机的努力周二看来面临的危险益发升高,外界怀疑意大利和希腊是否有决心推动夥伴国所要求的撙节举措,且德国更坚决反对进一步援助.

不过,美国8月服务业数据意外跳涨,帮助美股缩减跌幅,收盘跌幅不到1%.S&P 500期货周三在亚洲盘上涨约0.6%.

投资人现在聚焦在美国总统奥巴马周四的国会演说,根据CNN报导,他的演说中将包括一项3,000亿美元的促进就业方案.

欧洲央行管理委员会也将在周四举行利率政策会议.

欧洲央行是2008/09年金融危机以来西方国家唯一升息的主要央行,不过这次外界预估欧央行将暂停其紧缩循环,以暗示其政策改变.

欧元/美元上涨约0.3%,报1.4030美元.距离周二触及的两个月低位仍然不远.

美元/日圆跌0.2%至77.40左右,脱离77.74的海外高位;高收益货币因股市走强而反弹,令美元受压.

瑞郎/欧元周二大跌近10%,为历来单日最大跌幅,此前瑞士央行周二为飙升的瑞郎汇率设定上限,震惊市场.

"尽管我们不会妨碍瑞士央行的举动,但我们怀疑全球风险若加剧的话,该行能否完全成功守住1.20的底限,"法国巴黎银行策略师在报告中指出.

在商品市场上,现货金价报约每盎司1,874美元,在瑞士央行宣布举措後曾触及1,920美元上方的纪录高位.

布兰特原油连跌三天后,于周二上扬,因北海原油供给吃紧,利比亚石油仍充斥变动,且有更多热带气旋迫近,均拉抬油价上扬.

布兰特原油周三涨约0.3%,至每桶113.20美元;美国原油则涨0.4%至86.35美元.(完)