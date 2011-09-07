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中国财经 | 2011年 9月 7日 星期三 14:23 BJT

中国GDP增长8-9%对防经济过热是"好事"--樊纲

路透香港9月7日电---中国国民经济研究所所长樊纲周三称,中国国内生产总值(GDP)增长8-9%,对防止经济过热是一件"好事".

曾担任中国央行货币政策委员会委员的樊纲在参加一论坛时还表示,对中国经济目前"软着陆"有信心.

中国国家统计局此前数据显示,今年上半年GDP同比增长9.6%;其中二季度同比增长9.5%,环比增长2.2%.但国家发展和改革委员会主任张平上月中表示,未来五年中国的年均GDP增长率减缓至7%.(完)

--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

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