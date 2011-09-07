联合国UNCTAD年度报告抨击美国及欧洲经济政策

路透日内瓦9月6日电---联合国(UN)经济智库联合国贸易和发展会议(UNCTAD)周二公布的年度报告显示,采行撙节措施和削减赤字正在将世界经济推向灾难的境地,这是试图取悦全球金融市场的错误之举.

这份名为"世界经济後危机时代政策挑战"的报告,抨击了美国和欧洲的经济政策,而且呼吁加薪、加强监管金融市场(包括回归到有管理的汇率制度)及有意识地挣脱市场导向性思维的束缚.

"报告中所传达出的信息是非常务实的:我们需要快速改变路线,"UNCTAD的秘书长苏巴猜谈到.

曾任世界贸易组织(WTO)总干事的苏巴猜称,以财政紧缩为重点的危机政策响应是错误且不恰当的.

是项报告的主要作者Heiner Flassbeck论及,全球经济局势极度危险,而且若不祭出更多的刺激,长达10年的经济停滞就将是所能预想到的最佳情景了.

Flassbeck称,当前的各项政策是一场灾难.Flassbeck是联合国贸易与发展会议全球化和发展策略部门的负责人,而且是德国前任副财长.

他说,"如果各国利率都为零,而且如果各国政府坚持不仅维持财政赤字在当前水准并采行财政紧缩、削减公共支出的政策的话,那麽我们最终将陷入永久性的衰退."

"失业问题很大程度上得靠需求来解决.假使你没有需求,你就需要政府介入推行大规模的经济刺激性计划.这就是美国过去所面临的情景.现在情况变得更加糟糕,因为现在薪资的增速不及过往,所以需要有更大规模的刺激计划出台."

他还谈及,从金融危机中复苏所要解决的问题不仅仅是可以预见到的岗位流失,同样还有"薪资零增长".美国人、日本人和欧洲人--占世界经济的70%--预计他们的收入将停止增长.

"在薪资零增长型复苏、民营经济和民间家庭预期下降的情况下,要想重振经济,手边可用的工具有哪些?什麽也没有."

他称即使事态发展良好,2012年全球经济增长也将放缓至约1.5%,还不到联合国对今年经济增幅的预估3.1%的一半.

该份报告将危机的多数原因归因于金融市场的放松管制,称这导致了投机客不稳定的"羊群行为",而且放任了银行业活动过度集中化的产生.

Flassbeck表示,20国集团(G20)的11月峰会将就解决危机达成"极为脆弱"的结论,而且将低估金融市场的影响力.

这份联合国的报告谈到,全球应该引入一个基于各项规则的浮动汇率制度,这样就可以消灭扭曲市场的"利差交易".利差交易是指投资者借入低利率的货币,以买入较高收益率的货币.

该制度将根据不同货币在消费者物价指数(CPI)或利率上的差异来设计.该制度不同于已被废除的布雷顿森林制度,因其将顾及汇率的持续调整.(完)