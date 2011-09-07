特写：香港国际学校就学难 恐危及金融中心地位

路透香港9月5日电(记者 Lisa Yuriko Thomas/James Pomfret)---跨国公司纷纷拓展亚洲市场，但金融中心香港缺乏足够的国际学校，或将损及其竞争优势，输给新加坡等亚洲竞争对手。

全港国际学校的入学申请数量创下纪录水准，等待名单人满为患，而保障入学资格的学校债券价格飙涨。外国商会警告称，目前情况变得非常严峻。

亨特(Fiona Hunt)的丈夫是金融服务专业人士，她最近随丈夫搬到了香港。她有两个孩子，这名英国母亲说：“除非你亲身经历过，否则根本无法想象有多困难。你常常会听说人们又被迫回到自己的国家，因为在这里实在找不到让孩子就读的学校。”

香港是进入中国大陆的门户，且具有低税优势。这里约有3.6万个国际学校就读名额，过去也有过周期性名额短缺现象，但当前问题则变得益发尖锐，尤其是一流小学。

香港加拿大商会4月一项调查指出，香港未能充分提供符合国际标准的优质教育，对香港许多企业造成了负面影响。有些公司甚至只雇用单身或没有孩子的求职者。

英基学校协会(ESF)行政总监杜茵妮说：“过去三、四年间，入学申请持续大增，压力非常大，单是要舒缓家长的失望情绪就很吃力。”该协会是亚洲最大的国际学校协会，在全港拥有21家学校，约有1.6万名学生。

香港国际学校一年学费2.31万美元，英基旗下中学为1.25万美元，但即便是这样的高昂费用，也未能遏制入学需求。

学校等待名单太长，有时候跟家长重复申请有关，而多数孩子即使最终未能进入最心仪的学校，也还是有学可上。

但外派员工安置专家称，这种不确定性及压力促使越来越多的外派员工为孩子而选择了其它城市。

国际学校炙手可热

亚洲已是全球国际学校发展最快的地区，而随着该地区财力和经济影响力的增长，对私立学校的需求必然会进一步增长。

由于西方经济疲弱，大量投资流向东方，香港、新加坡、上海和东京等亚洲都市，正竭尽全力吸引和留住银行业和专业服务领域的精英。

这场人才争夺战，使得各城市必须提供更广泛的生活方式和优越条件，才能留住容易实现全球流动的企业高管。

招聘咨询公司Morgan McKinley的霍利迪(Richie Holliday)称：“眼下，许多求职者对亚洲更有兴趣。亚洲经济增长迅猛，中国经济保持两位数增长。此外，该地区富人阶层壮大，这刺激了资产管理领域。”

全球共有近6,000所国际学校，其中约一半在亚洲。而在亚洲的推动下，预计到2020年，全球国际学校数量将接近翻倍。

英美众多名校瞄准亚洲巨大商机，纷纷在亚洲开设分校，譬如天津惠灵顿国际学校、韩国的布兰克森山学校(Branksome Hall)、阿布扎比的达利奇学院(Dulwich College)、马来西亚的艾普森学院(Epsom College)、香港哈罗学校(Harrow)及哈萨克斯坦黑利伯瑞学院(Haileybury)。

香港vs新加坡

同为金融中心的新加坡，也面对国际学校入学难的问题。但由于新加坡当地人一般不得就读国际学校，并且当地学校也提供英文和中文双语教育，因此对外派员工子女而言，就读国际学校的难度要低于香港。

香港可谓寸土寸金，港府表示将在分配用地和学校建设方面着手，努力解决国际学校入学难问题，未来几年计划增加5,000个入学名额。

一些人称，政府还需要作出更多努力，尤其是当前房价高、房租贵、空气污染严重，已影响到香港的吸引力。

而与此同时，马来西亚、泰国和韩国政府正全力打造教育中心。以马来西亚为例，该国在临近新加坡的地区打造依斯干达教育城(Iskander EduCity)，该项目获得新加坡莱佛士教育集团(RLSE.SI)的大笔投资。

香港美国商会主席屈富明(Robert Chipman)告诉路透：“这很重要。如果不加以纠正，或者不能给考虑来香港的人提供(教育资源)，他们就会去新加坡或上海，也或者就留在原地，所以这样绝对不行。”

“学校教育资源非常重要，这就像一张王牌，如果这点上做不好，其馀的都白搭。”（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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