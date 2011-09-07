《阳歌专栏》王建宙需要从中国移动退休 越快越好

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。
**王建宙从中国移动退休或许已为期不远**
早上看到的媒体报导再次让我确信，中国移动董事长王建宙为何需要让位了，而且是越早越好，将公司的控制权交给更具魄力的新领导能够给这家公司带来新气象。
他表示中国移动将面临困难，但今年仍有可能实现5,000万3G用户的目标。乍看之下，与多数时候采取的保守举动相比，他的讲话还算比较大胆和激进。但是，我随後做了些简单计算，发现王建宙的讲话仍然是了无新意。
截止到7月底，中国移动基于本土TD-SCDMA标准的3G网络用户为3,760万，较年初增长了大约1,700万。这意味着公司每个月增加了240万3G用户，实际上3G用户数在最近几个月出现了加速增长态势。据此计算可知，如果以过去五个月的用户增长率计算，今年年底将正好达到5,000万。
很显然，王建宙没有给出任何意外之喜，只是提供了可以做出的最保守估计，根本没有考虑中国移动正在加大3G网络促销力度，包括更多新型手机上市，以及根据协议很可能在年底推出基于TD-SCDMA网络的苹果iPhone手机。
在坐拥这麽多有利条件的情况下，王建宙仍和年初一样，继续提5,000万这个显而易见很容易实现的目标，无意说明他到了该离开中国移动的时候了，需要让位于年富力强的一代公司领导上台，给公司带来一些新的成长动力。
中国政府已经提拔了两位年轻一些的领导到中国移动担任要职，这是王建宙行将退休的最明确信号。当一切最终成真时候，定能受到股东的热烈欢迎。
一句话：中国移动董事长王建宙最近的保守言论凸显他尽早退休的必要性，将公司交予新一代更富进取心的领导。
**百度戴尔联手推手机 象征意义大于实质**
百度(BIDU.O)上周推出易百度移动平台，尽管许多人猜测，易平台如何与更受欢迎的谷歌(GOOG.O)、苹果(AAPL.O)和微软(MSFT.O)的同类产品竞争，但我们目前知道，至少有一家公司将使用易平台。如果你还没看今天的头条新闻，不妨告诉你吧，这家公司是戴尔DELL.O。戴尔曾是世界第一大PC制造商，近些年在激烈的竞争中苦苦挣扎，并面临如雨後春笋般涌现的电脑类新产品的挑战。
许多观察人士质疑百度和戴尔的合作，我承认我就是其中一个。毕竟，谷歌Android、苹果OS和微软Mango得到拥有更多资源的公司的支持，而百度历来新产品研发记录并不太好。但我也愿意借这次罕见的机会，不再提出批评意见，我想说，百度易平台至少可以提供一个有中国特色的有趣选择，这也是搭载百度搜索技术的特殊途径。百度已经证明，与谷歌或雅虎(YHOO.O)“一刀切”的产品相比，中国网民确实更青睐有中国特色的产品，所以，或许这种情况也适用于手机上网。
但戴尔在手机互联网领域并不知名，事实上，我在中国没见过有人用戴尔手机或平板电脑。若想成功，百度未来数月应与一些更大的手机商合作，中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)、联想(0992.HK)、TCL(000100.SZ)和华为等国内手机商看似是最佳选择。如果百度能与这些手机商签单，证明易平台可靠且人性化，我认为，百度有50%的机率，占据移动平台市场较大份额，这一比例或高达15-20%。
一句话：百度与戴尔联手的象征意义大于实质，是其推广易平台的第一步，百度需要与更多大型手机商合作，才有望取得成功。（完）
编译：王凤昌/黎黎 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。