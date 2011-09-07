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中国财经 | 2011年 9月 7日 星期三 14:51 BJT

波音料未来20年中国将需求5,000架飞机--新闻稿

路透北京9月7日电---波音(BA.N)预测,直至2030年中国将需求5,000架新飞机,价值6,000亿美元.

波音公司周三发布新闻稿称,预计未来20年中国对包括787梦想飞机和777在内的中小型双通道飞机需求旺盛,为1,040架,占飞机需求总价值的40%以上.

其并称,未来20年内,全球将需要33,500架新民用飞机,总价值达4万亿美元.(完)

--发稿 康熙泽/方燕; 撰写 张胜男; 审校 乔艳红

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