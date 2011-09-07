陈德铭称推动中国跨国投资有助全球经济可持续性增长

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透厦门9月7日电---中国商务部长陈德铭周三表示,在欧美金融情势不明朗下,推动中国跨国投资有助于全球经济维持可持续性增长.
他是在厦门举行的第十五届投资贸易洽谈会上作出上述表示的.
"世界经济复苏出现新的不稳定、不确定因素."陈德铭说,"进一步加强国际合作,支持和鼓励跨国投资,是推动经济实现强劲、可持续、平衡增长的有效途径."
此前,商务部新闻发言人沈丹阳称,尽管有欧债危机,但对中国企业而言仍然是投资海外的好时机.2010年中国海外投资同比增长近22%至688亿美元.
陈德铭上月随着副总理李克强出访香港时提到,中国当前的首要任务是控制住通货膨胀;并要保持宏调的连续性和稳定性,以使其更有效.(完)
--记者 李珊珊/王兰; 审校 曾祥进
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)