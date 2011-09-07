美国国防部长称伊朗爆发革命只是“时间问题”

路透华盛顿9月6日电---美国国防部长帕内塔(Leon Panetta)周二预测，伊朗爆发革命看似只是时间早晚的问题。他表示，伊朗改革运动正在向突尼斯、埃及、利比亚和叙利亚的民众起义学习经验。

当他在Charlie Rose电视节目中被问及“阿拉伯之春”是否可能蔓延到伊朗时，他回应道“完全可能”。帕内塔7月接任美国国防部长职务，此前担任美国中央情报局（CIA）局长。

“我认为在上次伊朗选举过程中已经很明显看到，在伊朗有一股力量提起的权益诉求，与我们在世界其他地区看到的一样，”帕内塔称。

“从很多方面来看，我认为在伊朗也发生那种变化、改革和革命只是时间早晚的问题。”

伊朗安全部队镇压了2009年6月伊朗总统艾哈迈迪内贾德刚赢得连任时爆发的大规模群众抗议活动。帕内塔承认，鉴于可能存在的不利影响，支持这种抗议活动存在困难。

帕内塔称，“我们应该尝试采取一切步骤去支持他们的努力，但同时我们要分析各种情况，确保我们所做的一切不会引发不利影响，或破坏他们的努力。”

伊朗领导人最初期望“阿拉伯之春”预示美国支持的阿拉伯政权倒台。伊朗精神领袖哈梅内伊曾将其称为“伊斯兰的觉醒”，是受到了伊朗1979年革命的感召。伊朗革命结束了西方支持的国王统治政体，取代以穆斯林政教合一政权。

不过帕尼塔对此有完全不同的解读。他表示：“伊朗改革运动正在从突尼斯、埃及、利比亚和叙利亚的民众起义中学到很多经验”（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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