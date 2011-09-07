沪综指结束四连跌收升1.8%

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京9月7日电---中国股市沪综指周四收升近2%,结束此前四连跌走势.尽管各板块出现全面反弹,但成交量未见明显放大,显示市场人气依然低迷.分析师表示,在政策及资金面缺乏明显支撑的情况下,反弹料难以持久.
沪综指收报2,516.090点,上涨1.84%;沪市A股成交额617亿元人民币,较上日仅略有放大.
山西证券策略分析师杜亮称,前几日沪市连续下跌太快,且跌破2,500点的整数关口,短期积聚了较大的反弹动能.
此前四个交易日沪综指连续下跌,累计跌幅达3.8%.
"目前资金层面挺不乐观,在这种情况下,反弹持续性比较差,时间不会太久,幅度也不会太大,可能一两天就结束了,然後开始震荡下探寻底."他称.
今日金融地产股整体涨势居前,上证180金融指数和地产类指数分别收高2.03%和2.31%.其中券商股国海证券(000750.SZ)大涨8.47%,收报14.99元.
沪深300指数9月合约尾盘报2,783.6点,涨2.09%,成交量为216,338手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)