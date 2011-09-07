中国货币政策并未过紧--前国家统计局总经济师

路透厦门9月7日电---中国国家统计局前总经济师暨发言人姚景源周二表示,中国目前货币政策并未太紧,政府需避免放松以免通胀再度走高.

他在厦门一场论坛上还指出,在宏观调控下,中小企业融资不易,政府应尽快让民营经济进入金融领域,以解决融资难的问题.

"现在货币政策是稳健的,这个不能变,因为物价还是高,"姚景源称.

"任何放松货币政策,可能会让物价反弹,而且,我不认为货币政策有过紧的情况."他曾经最接近重要的各项中国经济统计数字,现任国务院参事室的特约研究员.

欧美经济可能陷入二次衰退,让市场揣测中国近期收紧银根的步调可能放缓.但中国总理温家宝上周最新表态,不仅重申"稳物价"仍是宏观调控首要任务,且对经济增长放缓并未显出过多担忧.给憧憬放宽政策的投资者泼下冷水.

但持续的紧缩政策,也让中小企业融资难上加难.大多数中小企业由于规模太小及徵信不易,融资渠道不若大型或上市公司通畅.

对此姚景源称,"货币政策要向中小企业倾斜...让民营经济进到金融领域,解决(中小企业)融资难的问题."

他指出,国务院已出台民间投资"新36条",但民营企业想要开银行,实际上还是有一道"玻璃门",无法进入.

一名不愿具名的台资银行香港分行经理提到,内地中小企业贷款不易,使得不少企业转向非银行的融资管理,年息100%甚至200%的短期融通多有听闻.

中国国务院去年5月发布关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见(即"新36条")称,要鼓励和引导民间资本进入法律法规未明确禁止准入、可以实行市场化运作的行业和领域.(完)