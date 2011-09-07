香港楼市未来几年仍看涨--渣打

路透香港9月7日电---渣打集团(2888.HK)(STAN.L)的报告指出,尽管环球经济继续恶化,但香港并未出现足以令房地产市场突然大跌的泡沫特徵.预计未来数年香港的楼价的上升压力仍会维持,而一旦市场气氛稳定下来,楼价将会恢复向上.

报告称,目前香港的住宅楼价已较1997年的高峰高出7.5%,但该行强调单从楼价看,并不代表市场正处泡沫状态.香港的楼价在2003年SARS期间跌至谷底,其後的复苏反映香港及中国经济前景的改善、家庭收入上升,以及来自内地买家的需求增加.

在政府一连串的压抑楼市措施以及环球经济不稳加上股市大跌下,渣打表示,自6月以来香港的楼价调整亦只是轻微及短暂.但外围经济前景黯淡,香港楼价此前直线上升的光境不再,波动性会增加.

渣打表示,虽然以历史标准来衡量的,现时楼市估值算高;但现时实质利率偏低,楼市的估值应较90年代时为高.整体而言,该行不认为目前香港出现足以令房地产市场突然大跌的泡沫特徵.

该行预期,未来数年香港的楼价上升压力仍然继续,且不预期市场具备令楼价明显调整的条件.预期美国利率要在2013年第三季才开始缓慢上升,此前仍维持低企,且美国的升息步伐有可能较预期更慢.

此外,美联储(FED)维持宽松政策,美元将继续走弱,这将令香港维持经济强劲,而未来通胀亦可能回落,而工资很可能继续增长.这些因素都能支持市场气氛稳定下来.(完)