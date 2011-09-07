三一重工董事长梁稳根荣登胡润百富榜中国首富

路透上海9月7日电---在福布斯周四即将公布中国富豪榜之际,胡润研究院周三抢先发布2011年胡润百富榜前50位榜单,三一重工(600031.SS)董事长梁稳根跃升首位,娃哈哈集团创始人宗庆后家族及百度(BIDU.O)董事长兼首席执行官(CEO)李彦宏分居第二和第三位.

相对2010年百富榜,梁稳根以700亿元人民币财富上升三位至榜首,而宗庆后家族则以680亿元财富由去年的首位下降至今年的第二位,李彦宏的财富为560亿元居第三位,排名上升两位.

梁稳根持有三一集团58%股权,其财富主要来源于三一集团旗下两家上市公司(三一重工和三一国际(0631.HK))的升值.而娃哈哈去年净利下降两成,令宗庆后家族财富缩水120亿元.

尽管国内房地产宏观调控相当严厉,但居高不下的房价令三位房地产公司老板今年新进入前十位,即恒大地产(3333.HK)的董事长许家印,龙湖地产(0960.HK)董事长吴亚军家族,碧桂园(2007.HK)大股东杨惠妍家族,再加上万达集团董事长王健林,今年前10名中以房地产为主业的富豪有四位,去年为两位,前年为六位.

许家印和王健林分居第五和第六位,吴亚军居第七,杨惠妍家族居第10.生产红牛饮料的华彬集团创始人严彬以500亿元财富居第四,东方希望创始人刘永行家族和美的集团何享健家族分居第八和第九位.

胡润百富榜已连续发布13年,今年的胡润百富榜显示,中国富豪人数继续快速扩大,百亿富豪达到127位,比去年增加三成.国内前1,000位上榜富豪平均财富59亿元,比去年上涨20%;上榜门槛亦从去年的15亿元跃升到20亿元,比前年翻了一倍.

去年排名第二位的海普瑞(002399.SZ)创始人李锂家族,今年以210亿元财富排名第37位,财富缩水190亿元;去年排名第三的玖龙纸业(2689.HK)张茵家族今年以财富280亿元排名第24位,财富缩水100亿元.

而2009年首富,比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)主席王传福以财富185亿元排名第44位.与去年相比,王传福财富缩水60%,排名下降32位,主要因为其2010年业绩出现大幅下滑.(完)

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