印度新德里高法外发生爆炸案 至少9人死亡

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透新德里9月7日电（记者 Arup Roychoudhury/Paul de Bendern）---周三，印度新德里高等法院外一公文包发生爆炸，造成至少九人死亡，45人受伤。这是印度近两个月来造成死伤最严重的袭击事件，首都新德里已进入高度警戒状态。
印度内政部秘书R.K. Singh告诉CNN-IBN电视台，人们进入高法的安检门口被放置了内藏爆炸物的公文包。
暂无组织或个人宣称对袭击负责。不到两个月前，印度金融中心孟买曾发生三起连环爆炸案，造成24人死亡。
尚不得知是谁策划了这些袭击，但警方将调查目标锁定在印度武装组织“印度圣战者”（Indian Mujahideen），该组织主要在城市使用小型爆炸装置发动袭击。
律师K.K. Gautam说道：“爆炸发生在5号门附近的3号柜台。我当时站在靠近5号门的地方。爆炸发生时，人们正有序排队。我看到许多人受伤或死亡，20-25人受伤，约10人死亡。”
印度内政部国内安全事务负责人U.K. Bansal称：“这看起来是一起炸弹爆炸事件，至少是一枚中等强度的炸弹……现场部署了严密警力，德里进入高度警戒状态，并采取了一切必要的预防措施。”（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌/王燕焜
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华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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