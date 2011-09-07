中国近年溢油和铬渣等环境污染事件及相关法律法规背景一览

路透北京9月7日电---中国国家海洋局"2010年中国海洋环境状况公报"显示,2010年度中国海上在生产的油气平台达195个,海洋溢油事故风险日益升高.而在1998-2008年的十年间,中国沿海发生船舶溢油事故718起,溢油总量达11,749吨.

以下是据公开资料整理的近几年发生的中国溢油等环境污染事故及相关法律法规背景一览:

一、中国近几年发生的部分溢油、铬渣等环境污染事件

====海上溢油事件====

* 蓬莱19-3溢油事故--2011年6月

中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故,该油田已被中国国家海洋局责令全部停产.海洋局裁定康菲石油中国应承担溢油事故的法律责任.後续索赔仍在处理中.

* 大连新港油管爆炸事件--2010年7月

中石油位于大连新港码头的一储油罐输油管线发生起火爆炸事故,造成附近海域上百平方公里海面污染.中石油和大连市政府对火灾的善後达成一致意见,油污清理结束的後续赔偿工作由大连市政府负责,中石油"以投资抵赔偿".

* "金盛"轮案--2007年5月

烟台海域发生圣文森特籍"金盛"轮和韩国籍"金玫瑰"轮船舶碰撞溢油事故.山东省海洋与渔业厅起诉"金盛"轮船主金盛船务有限公司,要求赔偿国家渔业资源损失、海洋生态损失、调查监测费用及利息.

此次溢油事故对海洋生态造成的损害898.1644万元,对天然渔业资源造成的损害722.32万元.在此基础上,法院判决"金盛"轮船主承担相应的赔付责任.

* 渤海溢油索赔案--2006年2月

胜利油田分公司发生海底输油管道溢油事故,以及海上油田盗油致原油泄露,导致约300平方公里的海域污染面积污染.国家海洋局最终没有对胜利油田进行行政处罚.

青岛海事法院在2010年判决,责令油田补偿渔民70%的损失,共2,000余万元人民币.天津海事法院则调解确定,按照评估报告所认定污染损失额的40%向各原告给付损失补偿金.

* "塔斯曼"海轮相撞漏油事件--2002年11月

马耳他籍油轮"塔斯曼"海轮与中国大连"顺凯一号"轮在天津大沽锚地东部海域碰撞导致原油泄漏.泄漏原油污染了天津海域和部分唐山海域.该案例为中国首例海洋主管部门提起的海洋生态损害赔偿案件.

天津市海洋局向天津海事法院提交诉状,要求"塔斯曼海"轮船主以及为其担保的船东互保协会赔偿因溢油造成的海洋生态损失.此次索赔案初审裁定赔偿金额共计4,209万余元,但终审後被告最後支付赔偿金仅有大约330万美元.

==铬渣等其他污染事件==

* 大连福佳PX威胁事件--2011年8月

大连福佳大化PX项目防波堤遭到台风破坏,PX等化工储罐受到严重威胁.经过紧急抢修,溃堤缺口得到修补.但此次事故已引发当地公众有关毒气泄露的普遍担忧.当月14日,大连市政府决定令该项目停产搬迁.

* 中海油惠州炼厂火灾事件--2011年7月

位于惠州大亚湾石化区的中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司发生起火事故.事发原因初步认定为该公司重整生成油塔底泵机械密封泄漏着火.惠州市环保局认定,污水不会渗入地下,也不会对附近的海域以及地下水产生影响,且火灾产生的废气与废水部分超标,但不影响人体健康和居民生产生活.

* 曲靖铬渣污染事件--2011年6月

云南省陆良化工实业有限公司的5,000余吨剧毒铬渣被两名承运人非法倾倒在云南曲靖市麒麟区农村,造成附近农村77头牲畜死亡;另有村民怀疑中毒致癌病逝,分别患上肺癌、肝癌等.水利部珠江水利委员会公布调查结果,认定云南曲靖"非法倾倒铬渣"是一起影响人畜饮水安全的严重事件.

* 紫金矿业污染事件--2010年7月

紫金矿业旗下福建省紫金山铜矿湿法厂污水池发生渗漏,造成汀江流域局部污染.汀江流域和位于永定县境内的棉花滩库区出现了大面积的死鱼和鱼中毒浮起现象.该公司副总裁、原紫金山金铜矿矿长陈家洪被公安机关刑事拘留.

二、海上溢油相关法律法规

* 《海洋环境保护法》

《海洋环境保护法》是一部为保护海洋环境及资源,防止污染损害,保护生态平衡,保障人体健康,促进海洋事业的发展而制定的法规.1982年8月23日由第九届全国人民代表大会通过,次年3月1日起施行,现行版本是1999年的修订版,2000年4月1日起施行.

* 《海洋溢油生态损害评估技术导则》

《海洋溢油生态损害评估技术导则》是一部由国家海洋局发布的推荐性海洋行业标准,对于开展海洋溢油造成的生态损害进行科学评估,促进海洋资源和环境的可持续发展具有指导作用,于2007年4月9日发布,当年5月1日起实施.(完)