中国经济增速放缓对防止过热是"好事"--樊纲

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
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* 对中国经济实现软着陆有信心
* 通胀高企仍将维持一段时间
路透香港9月7日电---中国经济正经历增速放缓而通胀高企的局面.中国国民经济研究所所长樊纲指出,国内生产总值(GDP)增速放缓对防止经济过热是一件"好事".
曾担任中国央行货币政策委员会委员的樊纲在香港参加一论坛时并表示,对中国经济目前实现"软着陆"有信心.
"从过热的经济增长中放慢对中国来说是好消息.长期来看从超过9%的平均年增速中放缓是不可避免的,但从理论和历史对比上看,中国仍有可能在未来二三十年保持7%左右的高增长."他称.
中国今年上半年GDP同比增长9.6%,其中二季度为9.5%,较去年全年10.3%的放缓.国家发展和改革委员会主任张平上月中表示,未来五年中国的年均GDP增长率减缓至7%.
樊纲并指出,中国此轮通胀的主要诱因在货币供应方面,尤其是2009年大量的货币发行;预计通胀高企的局面还将维持一段时间,而目前紧缩的政策方向是正确的.
受食品类尤其是猪肉价格涨势凌厉推动,中国7月CPI同比涨幅超越市场预期,创下6.5%的37个月新高.
中国国家统计局将于本周五公布8月CPI数据.路透综合22家机构预测中值结果显示,通胀在8月料出现回落但仍处于高位,预测中值为6.2%.[CN-CPOLL-ECI](完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯/林高丽
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Wednesday, 07 September 2011 16:10:24RTRS [nCN1950197] {ZH}ENDS
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)