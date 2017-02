中国经济增速放缓对防止过热是"好事"--樊纲

(新增更多细节)

* 对中国经济实现软着陆有信心

* 通胀高企仍将维持一段时间

路透香港9月7日电---中国经济正经历增速放缓而通胀高企的局面.中国国民经济研究所所长樊纲指出,国内生产总值(GDP)增速放缓对防止经济过热是一件"好事".

曾担任中国央行货币政策委员会委员的樊纲在香港参加一论坛时并表示,对中国经济目前实现"软着陆"有信心.

"从过热的经济增长中放慢对中国来说是好消息.长期来看从超过9%的平均年增速中放缓是不可避免的,但从理论和历史对比上看,中国仍有可能在未来二三十年保持7%左右的高增长."他称.

中国今年上半年GDP同比增长9.6%,其中二季度为9.5%,较去年全年10.3%的放缓.国家发展和改革委员会主任张平上月中表示,未来五年中国的年均GDP增长率减缓至7%.

樊纲并指出,中国此轮通胀的主要诱因在货币供应方面,尤其是2009年大量的货币发行;预计通胀高企的局面还将维持一段时间,而目前紧缩的政策方向是正确的.

受食品类尤其是猪肉价格涨势凌厉推动,中国7月CPI同比涨幅超越市场预期,创下6.5%的37个月新高.

中国国家统计局将于本周五公布8月CPI数据.路透综合22家机构预测中值结果显示,通胀在8月料出现回落但仍处于高位,预测中值为6.2%.[CN-CPOLL-ECI](完)

