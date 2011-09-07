叙利亚希望向俄罗斯和中国出口石油

路透阿布扎比9月7日电---叙利亚财长周三称，欧盟对该国实施石油禁运後，叙利亚希望将石油出口至俄罗斯、中国和其它非阿拉伯国家。

叙利亚原油最大买方欧盟周六通过禁止进口叙利亚石油的决议，以此向叙总统阿萨德（Bashar al-Assad）施压。

叙利亚每日出口约11万-15万桶石油，主要销往德国和意大利，该国目前正寻找新的买家。

叙利亚财长Mohammad al-Jleilati称：“我们要麽将原油提炼……要麽直接出口俄罗斯、中国，或其它同意购买我们额外石油的国家。”

“否则，我们将把石油当作储备保留。”他并未解释这是否意味着不再从油田采油，还是将石油放到储备基地。

他表示，叙利亚政府并不担忧欧盟制裁，这不会对其经济造成直接影响。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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