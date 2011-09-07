叙利亚希望向俄罗斯和中国出口石油

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透阿布扎比9月7日电---叙利亚财长周三称，欧盟对该国实施石油禁运後，叙利亚希望将石油出口至俄罗斯、中国和其它非阿拉伯国家。
叙利亚原油最大买方欧盟周六通过禁止进口叙利亚石油的决议，以此向叙总统阿萨德（Bashar al-Assad）施压。
叙利亚每日出口约11万-15万桶石油，主要销往德国和意大利，该国目前正寻找新的买家。
叙利亚财长Mohammad al-Jleilati称：“我们要麽将原油提炼……要麽直接出口俄罗斯、中国，或其它同意购买我们额外石油的国家。”
“否则，我们将把石油当作储备保留。”他并未解释这是否意味着不再从油田采油，还是将石油放到储备基地。
他表示，叙利亚政府并不担忧欧盟制裁，这不会对其经济造成直接影响。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。