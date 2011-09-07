7日盘後分析：反弹能否对抗住悲观预期

继昨日收出地量十字星之後，今日A股市场终于暂缓了下跌的步伐。市场传言央行对部分银行进行的差别准备金政策到期後不再延期，再度点燃了市场的做多热情，沪综指重回2500点关口上方。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

继昨日收出地量十字星之後，今日A股市场终于暂缓了下跌的步伐。市场传言央行对部分银行进行的差别准备金政策到期後不再延期，再度点燃了市场的做多热情，沪综指重回2500点关口上方。

早盘沪深两市股指双双高开，随後在个股普涨的带动下，一路震荡反弹，其中沪综指重新回到2500点上方，而深成指在昨日创出新低後，也出现大幅技术性反弹，同时两市成交量有一定放大，显示资金有所活跃，尾盘沪综指最终报收于2516.09点，上涨1.84%。

从技术层面分析，连续震荡下挫後，大盘出现技术反弹在意料之中，不过反弹力度以及持续性还有待观察，就目前的市场情况看，量能以及上方技术压力似乎对大盘反弹形成一定的制约，今日沪综指未能完全回补周一的跳空缺口以及两市成交放大也不明显，市场成交与股指涨幅相比仍存在一定差距。

从今日盘面观察，前期个股纷纷下挫後今日集体反弹，显示个股连续破位後短线技术反弹欲望较为强烈，而且在权重股稳步回升的过程中，中小盘题材股也加入到反弹的阵营中，在很大程度上激发了短线资金的参与热情，不过从成交量以及涨停个股家数看，市场仍略显谨慎，普涨之後必将面临个股分化。

笔者认为，自沪综指进入到2500点一线位置後，各方压力逐渐凸显，这些压力与政策、资金的博弈将主导未来一段时间内A股市场的走势。

首先，本周将陆续公布8月份的宏观经济数据，虽然说市场普遍预期CPI见顶，但是仍然不能掩盖目前经济面临的严峻形势。目前我国仍面临着较大的通缩压力以及经济增速放缓的风险，我国经济转型之路仍然道远途长。

如果即将出炉的8月份CPI不出现超预期的高值，那麽A股继续下行的动力已然不大。制约未来A股反弹高度的仍将是政策。

其次，来自上市公司业绩的压力不可避免。2011年上市公司半年报接近尾声，总体业绩下滑已成定局，这将会引发当前市场估值水平是否合理的分歧，目前看A股本身并不具备绝对的估值优势。

最後，欧洲集中涌现的不确定性。目前希腊中断了与欧盟和欧洲央行的谈判，希腊破产忧虑升温；同时9月份是欧元区债务到期量年内第二大的月份，共计有616亿欧元的债务到期，债务到期能否偿还也存在疑问。

在以上几个负面因素的影响下，股指在目前点位出现分歧是非常正常的，笔者认为，待技术指标修复之後股指将继续延续震荡走势，同时操作难度也在逐渐加大。建议投资者关注权重股动向和成交金额的变化，如果成交迟迟无法有效放大就要小心了。（完）

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