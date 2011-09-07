中国希望日资企业将开发稀土产品的技术带到中国--日媒

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透东京9月7日电---日本媒体报导称,中国对日本商业领袖表示,希望日资企业将开发稀土产品的技术带到中国,在此同时仍维持颇受争议的稀土出口禁令.
中国的稀土产量占全球总产量的逾95%,而且该国称考虑到资源枯竭和环境退化,要加强对稀土的管制,这令海外客户感到惊慌.
中国副总理李克强周二在北京会见了日本最大商业游说组织--日本经团连会长米仓弘昌和日本丰田汽车会长张富士夫,二者均为日中经济协会的首脑.
日本放送协会(NHK)报导称,张富士夫在会晤期间呼吁中国重新审定稀土出口政策,但是李克强认为出于对环保的考量有必要采取这些措施.
根据NHK,李克强还补充道,希望日资企业把开发稀土产品的技术带到中国.各界普遍预期,李克强将接替温家宝,成为中国下一任总理.
"日本拥有开发和使用稀土的先进技术,"日本时事新闻社援引李克强报导称,"我希望两国企业能够促进这一领域的合作."
中国日报英文版周二报导称,中国江西赣州三家稀土矿将停产直至年底.这消息可能让情况更加紧张.
稀土需求预计在未来五年将增加一倍.稀土包含17种元素,被用于生产催化转化器及混合动力汽车的电池和发动机等.
世界贸易组织(WTO)7月裁定,中国对原材料出口的限制违反了国际法,而中国已针对WTO的裁决提起上诉.
日本占全球稀土需求的三分之一,而且因中国采行出口限制措施而深受其害.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王冠中
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)