菲律宾将在南中国海修建雷达站

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透马尼拉9月7日电---菲律宾将购买直升机，并修建雷达站，以加强防御南中国海与中国争议区域附近的油气资源，中国政府或对此表示不满。
菲律宾预算管理部长阿瓦德（Florencio Abad）发表声明称，Malampaya气田的49.5亿比索（合1.17亿美元）开采许可费将用于军事升级。
该气田位于巴拉望岛以东的南中国海海域，中国并未对该海域发表主权声明，但附近菲律宾想开采的气田位于争议海域。
阿瓦德称：“这将为菲律宾武装部队必要的领土防御需求提供资金，包括为
Malampaya气田发电项目提供强有力的安全保障。”
阿瓦德称，这笔资金还将为空军和海军购买六架新的搜救巡航直升机，保卫Malampaya气田，以及位于礼乐滩（Reed Bank）和苏禄海（Sula Sea）的其它油气资源。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。