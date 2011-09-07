菲律宾将在南中国海修建雷达站

路透马尼拉9月7日电---菲律宾将购买直升机，并修建雷达站，以加强防御南中国海与中国争议区域附近的油气资源，中国政府或对此表示不满。

菲律宾预算管理部长阿瓦德（Florencio Abad）发表声明称，Malampaya气田的49.5亿比索（合1.17亿美元）开采许可费将用于军事升级。

该气田位于巴拉望岛以东的南中国海海域，中国并未对该海域发表主权声明，但附近菲律宾想开采的气田位于争议海域。

阿瓦德称：“这将为菲律宾武装部队必要的领土防御需求提供资金，包括为

Malampaya气田发电项目提供强有力的安全保障。”

阿瓦德称，这笔资金还将为空军和海军购买六架新的搜救巡航直升机，保卫Malampaya气田，以及位于礼乐滩（Reed Bank）和苏禄海（Sula Sea）的其它油气资源。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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